Funcionária demitida após processar empresa será indenizada por danos morais

Justiça reconhece demissão retaliatória após ação trabalhista e condena empresa ao pagamento de indenização por danos morais

Gabriel Yuri Souto - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

Uma demissão após processar empresa pode gerar indenização por danos morais. Foi o que decidiu o Judiciário ao analisar o caso de uma trabalhadora dispensada logo depois que o empregador tomou conhecimento da ação trabalhista.

Segundo a decisão, a empresa agiu de forma retaliatória ao encerrar o contrato logo após ser acionada na Justiça. Para o magistrado, a conduta violou o direito fundamental de ação da empregada.

Justiça reconhece dispensa abusiva

No processo, ficou evidente a proximidade entre o ajuizamento da ação e a dispensa. Por isso, o Judiciário entendeu que a empresa puniu a trabalhadora por buscar seus direitos.

Além disso, a sentença destacou que o acesso à Justiça é garantia constitucional. Portanto, qualquer retaliação contra o empregado por esse motivo caracteriza abuso.

Dessa forma, o juiz condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Direito de ação é garantia constitucional

A Constituição Federal assegura que todo cidadão pode recorrer ao Judiciário quando se sentir prejudicado. No âmbito trabalhista, isso inclui reclamações sobre verbas, jornadas, assédio ou irregularidades.

Assim, o empregador não pode punir, ameaçar ou dispensar o funcionário porque ele decidiu ingressar com ação judicial.

Quando a dispensa ocorre como forma de represália, a Justiça pode reconhecer o dano e fixar compensação financeira.

Quando a demissão pode gerar indenização?

Casos como esse costumam envolver situações em que o trabalhador:

Entra com ação trabalhista;

Denuncia irregularidades internas;

Reclama formalmente de direitos não pagos;

Comunica assédio ou práticas ilegais.

Se a dispensa ocorrer logo após esses atos, pode haver indícios de retaliação. Nesse cenário, cabe ao Judiciário analisar as provas e verificar se houve abuso.

Informação é proteção

De acordo com a advogada trabalhista Letícia Rodrigues (@letthsantos), o empregado não pode sofrer punição por buscar seus direitos. Caso isso aconteça, é possível pleitear indenização por danos morais.

Por isso, trabalhadores que enfrentarem situação semelhante devem buscar orientação jurídica para avaliar o caso concreto.

