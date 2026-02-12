Onde o real vale muito mais: 6 países baratos para brasileiros viajarem em 2026

Com o real mais valorizado frente a algumas moedas, países baratos para brasileiros surgem como alternativa para quem quer viajar gastando menos

Gabriel Yuri Souto - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Com as oscilações das moedas no mercado internacional, viajar para países baratos em 2026 se tornou uma alternativa viável para muitos brasileiros.

Embora o dólar e o euro sigam valorizados, o real apresenta melhor desempenho frente a moedas locais em alguns destinos, o que amplia o poder de compra do turista.

Além disso, escolher países onde o real vale mais permite economizar não apenas em passagens aéreas, mas também em hospedagem, alimentação e passeios. Por esse motivo, alguns destinos voltaram ao radar de quem planeja viajar gastando menos.

A seguir, veja 6 países baratos para brasileiros viajarem em 2026, onde o câmbio favorece o real.

Turquia

A Turquia segue como um dos países onde o real mantém bom poder de compra. Isso ocorre principalmente pela desvalorização da lira turca nos últimos anos. Como resultado, despesas com alimentação, transporte e hospedagem costumam sair mais em conta para brasileiros.

Além disso, cidades como Istambul e Capadócia oferecem atrações históricas e culturais a preços acessíveis, o que torna o destino ainda mais atrativo.

Vietnã

O Vietnã aparece entre os países mais baratos para viajar em 2026. O dong vietnamita favorece turistas brasileiros, especialmente em gastos do dia a dia.

Refeições, deslocamentos e hospedagens apresentam valores bem inferiores aos praticados em destinos tradicionais.

Por outro lado, o país também chama atenção pela rica cultura, belas paisagens naturais e forte tradição gastronômica.

República Dominicana

Na República Dominicana, o peso dominicano garante boa conversão para quem leva reais. Assim, resorts, passeios turísticos e alimentação podem custar menos do que em outros destinos do Caribe.

Além disso, o país combina praias paradisíacas com infraestrutura turística consolidada, o que facilita a viagem mesmo para quem não fala outros idiomas.

Egito

O Egito permanece entre os países onde o real vale mais em 2026. A libra egípcia apresenta cotação favorável, principalmente para gastos locais. Entradas em pontos turísticos, transporte e alimentação costumam caber no orçamento.

Ao mesmo tempo, o destino oferece experiências únicas, como visitas às pirâmides, museus históricos e cruzeiros pelo Rio Nilo.

Argentina

A Argentina continua sendo um dos destinos mais acessíveis para brasileiros. O peso argentino segue desvalorizado, o que beneficia quem viaja com reais. Restaurantes, mercados e hospedagens apresentam preços atrativos, sobretudo fora das áreas mais turísticas.

Além disso, a proximidade geográfica reduz custos com passagens, tornando o país uma escolha frequente.

Colômbia

A Colômbia fecha a lista de países baratos para brasileiros em 2026. O peso colombiano permite boa conversão, especialmente em cidades como Medellín, Bogotá e Cartagena. Gastos com alimentação e transporte urbano costumam ser menores do que no Brasil.

Por fim, o país se destaca pela diversidade cultural, vida noturna ativa e opções de turismo histórico e natural.

Planejamento faz a diferença

Apesar do câmbio favorável, especialistas recomendam acompanhar as variações das moedas antes da viagem. Além disso, planejar gastos e pesquisar preços com antecedência ajuda a aproveitar ainda mais destinos onde o real vale mais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!