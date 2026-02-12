Onde o real vale muito mais: 6 países baratos para brasileiros viajarem em 2026
Com o real mais valorizado frente a algumas moedas, países baratos para brasileiros surgem como alternativa para quem quer viajar gastando menos
Com as oscilações das moedas no mercado internacional, viajar para países baratos em 2026 se tornou uma alternativa viável para muitos brasileiros.
Embora o dólar e o euro sigam valorizados, o real apresenta melhor desempenho frente a moedas locais em alguns destinos, o que amplia o poder de compra do turista.
Além disso, escolher países onde o real vale mais permite economizar não apenas em passagens aéreas, mas também em hospedagem, alimentação e passeios. Por esse motivo, alguns destinos voltaram ao radar de quem planeja viajar gastando menos.
A seguir, veja 6 países baratos para brasileiros viajarem em 2026, onde o câmbio favorece o real.
Turquia
A Turquia segue como um dos países onde o real mantém bom poder de compra. Isso ocorre principalmente pela desvalorização da lira turca nos últimos anos. Como resultado, despesas com alimentação, transporte e hospedagem costumam sair mais em conta para brasileiros.
Além disso, cidades como Istambul e Capadócia oferecem atrações históricas e culturais a preços acessíveis, o que torna o destino ainda mais atrativo.
Vietnã
O Vietnã aparece entre os países mais baratos para viajar em 2026. O dong vietnamita favorece turistas brasileiros, especialmente em gastos do dia a dia.
Refeições, deslocamentos e hospedagens apresentam valores bem inferiores aos praticados em destinos tradicionais.
Por outro lado, o país também chama atenção pela rica cultura, belas paisagens naturais e forte tradição gastronômica.
República Dominicana
Na República Dominicana, o peso dominicano garante boa conversão para quem leva reais. Assim, resorts, passeios turísticos e alimentação podem custar menos do que em outros destinos do Caribe.
Além disso, o país combina praias paradisíacas com infraestrutura turística consolidada, o que facilita a viagem mesmo para quem não fala outros idiomas.
Egito
O Egito permanece entre os países onde o real vale mais em 2026. A libra egípcia apresenta cotação favorável, principalmente para gastos locais. Entradas em pontos turísticos, transporte e alimentação costumam caber no orçamento.
Ao mesmo tempo, o destino oferece experiências únicas, como visitas às pirâmides, museus históricos e cruzeiros pelo Rio Nilo.
Argentina
A Argentina continua sendo um dos destinos mais acessíveis para brasileiros. O peso argentino segue desvalorizado, o que beneficia quem viaja com reais. Restaurantes, mercados e hospedagens apresentam preços atrativos, sobretudo fora das áreas mais turísticas.
Além disso, a proximidade geográfica reduz custos com passagens, tornando o país uma escolha frequente.
Colômbia
A Colômbia fecha a lista de países baratos para brasileiros em 2026. O peso colombiano permite boa conversão, especialmente em cidades como Medellín, Bogotá e Cartagena. Gastos com alimentação e transporte urbano costumam ser menores do que no Brasil.
Por fim, o país se destaca pela diversidade cultural, vida noturna ativa e opções de turismo histórico e natural.
Planejamento faz a diferença
Apesar do câmbio favorável, especialistas recomendam acompanhar as variações das moedas antes da viagem. Além disso, planejar gastos e pesquisar preços com antecedência ajuda a aproveitar ainda mais destinos onde o real vale mais.
