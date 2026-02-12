Os 10 sobrenomes mais comuns no Brasil e seus significados

Você pode estar nessa lista: sobrenomes populares no Brasil revelam origens históricas, religiosas e geográficas

Isabella Victória - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os sobrenomes carregam mais do que identificação familiar: eles revelam origens, profissões antigas, características físicas e até a devoção religiosa de gerações passadas.

No Brasil, muitos dos sobrenomes mais comuns têm raízes em Portugal e na Espanha, reflexo direto do processo de colonização e imigração.

A seguir, estão os 10 sobrenomes mais comuns no Brasil, segundo registros históricos e dados de cartórios, com a explicação do significado e da origem de cada um:

1. Silva

De origem latina, vem de silva, que significa “floresta” ou “selva”.

Era usado para identificar pessoas que viviam próximas a áreas arborizadas.

Tornou-se extremamente comum no Brasil durante o período colonial.

2. Santos

Tem origem religiosa e era atribuído a crianças batizadas no Dia de Todos os Santos ou ligadas à Igreja.

O sobrenome simboliza devoção e fé cristã.

3. Oliveira

Deriva da árvore oliveira, símbolo de paz e prosperidade.

Era usado para identificar famílias que viviam perto de oliveirais ou trabalhavam com o cultivo da oliveira.

4. Pereira

Significa “pereira”, árvore que produz pera.

Assim como outros sobrenomes de origem natural, indicava a localização ou atividade da família.

5. Costa

Refere-se a pessoas que moravam próximas ao litoral ou encostas.

O sobrenome se espalhou rapidamente em regiões costeiras durante a colonização.

6. Rodrigues

É um sobrenome patronímico, ou seja, significa “filho de Rodrigo”.

Muito comum em Portugal e herdado no Brasil desde o período colonial.

7. Alves

Também patronímico, significa “filho de Álvaro”.

Com o tempo, o “filho de” foi suprimido, permanecendo apenas o sobrenome.

8. Lima

Tem origem geográfica, relacionada ao rio Lima, em Portugal.

Muitas famílias portuguesas trouxeram o sobrenome ao migrar para o Brasil.

9. Gomes

O sobrenome Gomes tem origem patronímica, ou seja, surgiu a partir do nome próprio de um antepassado.

Ele deriva de Gomo ou Gomiz, nomes de raiz germânica, introduzidos na Península Ibérica durante a ocupação dos povos visigodos, entre os séculos V e VIII.

O significado original está associado à ideia de “homem”, “guerreiro” ou “protetor”, características valorizadas nas sociedades medievais.

10. Ribeiro

Refere-se a quem vivia próximo a rios ou ribeirões.

O sobrenome era usado para identificar a localização da residência da família.

Sobrenomes contam histórias

Mais do que simples registros, os sobrenomes refletem a miscigenação, a religiosidade e a influência europeia na formação do Brasil.

Muitos deles atravessaram séculos e continuam presentes em milhões de famílias brasileiras até hoje.

Para quem gosta de genealogia ou curiosidades culturais, conhecer a origem do próprio sobrenome pode ser uma forma interessante de entender melhor a própria história.

