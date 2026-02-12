Os 10 sobrenomes mais comuns no Brasil e seus significados
Você pode estar nessa lista: sobrenomes populares no Brasil revelam origens históricas, religiosas e geográficas
Os sobrenomes carregam mais do que identificação familiar: eles revelam origens, profissões antigas, características físicas e até a devoção religiosa de gerações passadas.
No Brasil, muitos dos sobrenomes mais comuns têm raízes em Portugal e na Espanha, reflexo direto do processo de colonização e imigração.
A seguir, estão os 10 sobrenomes mais comuns no Brasil, segundo registros históricos e dados de cartórios, com a explicação do significado e da origem de cada um:
1. Silva
De origem latina, vem de silva, que significa “floresta” ou “selva”.
Era usado para identificar pessoas que viviam próximas a áreas arborizadas.
Tornou-se extremamente comum no Brasil durante o período colonial.
2. Santos
Tem origem religiosa e era atribuído a crianças batizadas no Dia de Todos os Santos ou ligadas à Igreja.
O sobrenome simboliza devoção e fé cristã.
3. Oliveira
Deriva da árvore oliveira, símbolo de paz e prosperidade.
Era usado para identificar famílias que viviam perto de oliveirais ou trabalhavam com o cultivo da oliveira.
4. Pereira
Significa “pereira”, árvore que produz pera.
Assim como outros sobrenomes de origem natural, indicava a localização ou atividade da família.
5. Costa
Refere-se a pessoas que moravam próximas ao litoral ou encostas.
O sobrenome se espalhou rapidamente em regiões costeiras durante a colonização.
6. Rodrigues
É um sobrenome patronímico, ou seja, significa “filho de Rodrigo”.
Muito comum em Portugal e herdado no Brasil desde o período colonial.
7. Alves
Também patronímico, significa “filho de Álvaro”.
Com o tempo, o “filho de” foi suprimido, permanecendo apenas o sobrenome.
8. Lima
Tem origem geográfica, relacionada ao rio Lima, em Portugal.
Muitas famílias portuguesas trouxeram o sobrenome ao migrar para o Brasil.
9. Gomes
O sobrenome Gomes tem origem patronímica, ou seja, surgiu a partir do nome próprio de um antepassado.
Ele deriva de Gomo ou Gomiz, nomes de raiz germânica, introduzidos na Península Ibérica durante a ocupação dos povos visigodos, entre os séculos V e VIII.
O significado original está associado à ideia de “homem”, “guerreiro” ou “protetor”, características valorizadas nas sociedades medievais.
10. Ribeiro
Refere-se a quem vivia próximo a rios ou ribeirões.
O sobrenome era usado para identificar a localização da residência da família.
Sobrenomes contam histórias
Mais do que simples registros, os sobrenomes refletem a miscigenação, a religiosidade e a influência europeia na formação do Brasil.
Muitos deles atravessaram séculos e continuam presentes em milhões de famílias brasileiras até hoje.
Para quem gosta de genealogia ou curiosidades culturais, conhecer a origem do próprio sobrenome pode ser uma forma interessante de entender melhor a própria história.
