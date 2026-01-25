10 nomes mais diferentes do Brasil e o significado de cada um deles

De registros raros a escolhas criativas, alguns nomes chamam atenção pela sonoridade, origem e significado por trás das letras

Magno Oliver - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

No Brasil, a criatividade na hora de registrar um nome vai muito além do tradicional.

Em vários casos, a inspiração vem de outras línguas, de filmes, da música, da religião ou até da junção de nomes da família.

E o resultado são combinações únicas, marcantes e, muitas vezes, cheias de significados curiosos.

A seguir, veja 10 nomes considerados bem diferentes no Brasil e o que cada um deles pode representar.

10 nomes mais diferentes do Brasil e o significado de cada um deles

1. Uóshinton

Apesar da grafia incomum, é uma adaptação brasileira de Washington.

O nome costuma remeter à ideia de “lugar fortificado” ou “propriedade de Wassa”, dependendo da origem interpretada.

2. Maikson

Versão bem popularizada no Brasil a partir de Michael e suas variações.

É associado ao significado de “quem é como Deus?”, expressão tradicional ligada ao nome Miguel.

3. Kleberson

Nome com cara de criação nacional, mas muito presente em registros brasileiros desde os anos 90.

É interpretado como “filho de Kleber”, seguindo o padrão de nomes terminados em “-son”.

4. Rairá

Um nome curto, com sonoridade forte e pouco comum.

Algumas interpretações apontam ligação com o significado de “brilho” ou “luz”, especialmente por sua construção fonética.

5. Jéssyka

Variação estilizada de Jéssica, com grafia incomum e bem característica no Brasil.

Mantém o sentido atribuído ao nome original, associado a “rica”, “presente” ou “aquela que vê”.

6. Edivaldo

Nome antigo, mas que ainda chama atenção por ser raro em algumas regiões.

Pode ser interpretado como “protetor rico” ou “aquele que prospera com coragem”, dependendo da origem usada.

7. Deivison

Uma adaptação brasileira de Davidson, muito usada com grafias alternativas.

Carrega a ideia de “filho de Davi”, sendo Davi associado a “amado” ou “querido”.

8. Maycon

Outra variação nacional de Michael, que se tornou praticamente um nome próprio brasileiro.

Assim como Miguel, está ligado ao sentido de “quem é como Deus?”.

9. Welington

Grafia popular no Brasil inspirada em Wellington, nome inglês bem conhecido.

Tem origem relacionada a “cidade dos homens ricos” ou “lugar próspero”, segundo interpretações etimológicas.

10. Ludmila

Nome raro e marcante, com origem eslava.

É associado ao significado de “querida do povo” ou “amada pelas pessoas”.

Mesmo sendo diferentes, esses nomes têm algo em comum: carregam identidade.

Em muitos casos, eles nascem de uma história familiar, de um gosto pessoal ou de uma homenagem especial.

E, no fim das contas, acabam virando parte da personalidade de quem os carrega.

