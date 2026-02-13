5 signos que entram em uma fase de colheita após muito esforço

Depois de semanas ou até meses de dedicação silenciosa, alguns signos podem começar a ver resultados concretos surgindo agora

Layne Brito - 13 de fevereiro de 2026

Emilly em Paris, disponível na Netflix. (Foto: Divulgação/ Stéphanie Brunch/ Netflix)

Existe um momento em que o esforço deixa de ser invisível. A astrologia costuma chamar esse período de “fase de colheita”, quando decisões firmes, disciplina e persistência começam a gerar retorno.

Não é sorte repentina, mas consequência. Para alguns signos, os próximos dias podem trazer reconhecimento, estabilidade ou conquistas que mostram que nada foi em vão.

Veja quais são os cinco signos que tendem a sentir esse avanço.

1. Capricórnio

Capricórnio é o símbolo do esforço constante. Quando entra em fase de colheita, os resultados aparecem no trabalho, em metas pessoais ou em estabilidade financeira.

Projetos que pareciam demorados começam a dar retorno, e o reconhecimento tende a vir de forma concreta.

2. Virgem

Depois de organizar, planejar e insistir nos detalhes, Virgem pode finalmente perceber progresso real.

Seja na carreira ou na vida pessoal, aquilo que foi feito com disciplina começa a mostrar frutos principalmente em segurança e equilíbrio.

3. Touro

Touro valoriza estabilidade, e essa fase pode trazer justamente isso: mais firmeza no dinheiro, em decisões ou em relações.

O que foi construído com paciência começa a se consolidar, dando sensação de segurança e recompensa.

4. Escorpião

Escorpião costuma enfrentar desafios intensos antes de evoluir. Agora, o cenário tende a mudar, trazendo sensação de superação.

Algo que exigiu força emocional pode finalmente trazer retorno, seja em reconhecimento, respeito ou realização pessoal.

5. Leão

Leão pode entrar em fase de colheita ligada a visibilidade e valorização. O esforço feito nos bastidores começa a ser notado, abrindo portas e oportunidades.

A sensação é de protagonismo merecido.

A fase de colheita não significa que tudo fica perfeito, mas indica que o que foi plantado com dedicação começa a florescer.

Para esses signos, o momento pede confiança para aproveitar as oportunidades que surgirem afinal, o retorno é resultado do caminho já percorrido.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!