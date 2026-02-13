Sagrada Família pode se tornar a igreja mais alta do mundo, mesmo com obras longe do fim
Basílica já ultrapassou a Catedral de Ulm em altura, e obras seguem em ritmo acelerado com conclusão prevista ainda para 2026
As igrejas passaram a ser cada vez mais altas durante a história, principalmente após o movimento artístico Barroco, quando a Igreja Católica buscou simbolicamente mostrar grandeza e magnitude, e, desde então, as basílicas continuam em uma crescente de altura.
Uma prova concreta disso é a Basílica da Sagrada Família, localizada em Barcelona, que alcançou recentemente a marca de 162,9 metros de altura em seu ponto mais alto e superou a Catedral de Ulm, na Alemanha, que possui 161,5 metros de altura.
Com isso, a construção espanhola se tornou a maior igreja do mundo— mesmo ainda estando em construção.
Iniciada em 1882, sob a chefia do arquiteto Antoni Gaudí, a obra se tornou um dos maiores símbolos católicos— e influenciou toda a arquitetura mundial.
A previsão final é de que a torre alcance aproximadamente 172 metros de altura quando estiver pronta, o que deve ocorrer ainda este ano, marcando o centenário da morte de Gaudí.
O projeto é financiado, principalmente, por doações e pela venda de ingressos, que influenciam diretamente o ritmo das obras.
