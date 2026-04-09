IFG e IF Goiano publicam edital para professores com salários de até R$ 8 mil

Vagas são temporárias, com possibilidade de prorrogação

Pedro Ribeiro - 09 de abril de 2026

Fachada do IFG, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está com uma série de processos seletivos abertos para contratação de professores substitutos em diferentes regiões do estado.

As oportunidades contemplam cidades como Jataí, Uruaçu, Águas Lindas de Goiás, Goiânia Oeste e Formosa.

Além disso, há também seleção aberta no Instituto Federal Goiano (IF Goiano), no campus de Ipameri — instituição distinta do IFG, embora ambas integrem a rede federal de ensino.

Entre os cargos ofertados estão professores nas áreas de Física, Química, Educação Física e Linguagens (Português/Inglês). As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais.

Os salários podem chegar a R$ 8.058,29, dependendo da titulação do candidato, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte e auxílio pré-escolar.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, com taxas que variam entre R$ 40 e R$ 50, e possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico.

O processo seletivo geralmente é dividido em duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático, com datas previstas ao longo de abril e maio.

Os contratos são temporários, com duração inicial de até um semestre letivo, podendo ser prorrogados por até dois anos, conforme a necessidade da instituição.

Para mais informações acesse o site da instituição clicando aqui.

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