Cercada por lago e cachoeiras, capital mais jovem do Brasil se destaca pelo conforto e qualidade de vida

Planejada e cercada por natureza, capital alia infraestrutura moderna, lago com praias de água doce e clima quente praticamente o ano inteiro

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Washington Luiz/Governo do Tocantins)

No fim do século XX, uma nova cidade começou a tomar forma no centro do país. Desde o início, apresentava características pouco comuns no Brasil: avenidas largas, traçado urbano organizado e áreas planejadas para expansão, tudo o que uma capital precisa.

A explicação está no próprio projeto da cidade. Planejada para ser a capital do Tocantins em 1989, Palmas foi estruturada desde o início com definição urbana clara e espaço para crescimento ordenado.

Em poucos anos, consolidou-se como uma das cidades planejadas mais recentes do país, reunindo função administrativa, infraestrutura e qualidade de vida.

O grande diferencial está na paisagem. O Lago de Palmas, lago artificial urbano formado pelo Rio Tocantins, garante praias de água doce como a Praia da Graciosa, principal praia urbana, e passeios até a Ilha Canela, ilha turística fluvial.

Dentro da cidade, o Parque Cesamar, parque urbano central, oferece áreas verdes, enquanto o distrito de Taquaruçu, polo de ecoturismo, concentra cachoeiras que atraem visitantes, principalmente no período chuvoso.

Com cerca de 320 mil habitantes, clima quente predominante ao longo do ano e acesso facilitado por aeroporto e pela BR-153, Palmas vem se firmando como destino para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e estrutura de capital em um ritmo menos acelerado.

