Mais uma tragédia em Itumbiara: homem mata a ex e tira a própria vida logo em seguida

Filha de 15 anos da vítima também foi agredida com coronhada na cabeça e encaminhada ao hospital

Da Redação - 14 de fevereiro de 2026

Itumbiara voltou a registrar um caso de violência extrema na tarde deste sábado (14), no Jardim Europa.

Um homem invadiu a casa da ex-companheira, efetuou disparos de arma de fogo contra ela e, em seguida, atentou contra a própria vida.

Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi acionada após denúncia anônima informando que o suspeito havia entrado no imóvel, na Rua R, e atirado contra a mulher.

Quando as equipes chegaram, a vítima já estava sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

Ainda conforme apuração do Portal 6, após alvejar a ex-companheira, o autor agrediu a filha dela com uma coronhada na cabeça, causando ferimentos. Na sequência, ele efetuou um disparo contra a própria cabeça.

A arma utilizada, um revólver calibre .38, foi apreendida pela equipe tática que atendeu a ocorrência. O homem foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital São Marcos, mas não resistiu.

Ele foi identificado como Pedro da Costa Queiroz, de 46 anos. A ex-companheira, Elieser Teodoro da Silva, de 39, morreu ainda no local.

A adolescente de 15 anos foi atendida e encaminhada para cuidados médicos. O estado de saúde dela não foi detalhado e a investigação ficará a cargo da Polícia Civil (PC).

Tragédia repetida

O caso deste sábado (14) ocorre dias após a tragédia envolvendo o Secretário de Governo do município, Thales Machado, e os dois filhos.

Na madrugada de quinta-feira (12), ele atirou contra os dois meninos e, logo em seguida, tirou a própria vida.

O crime aconteceu no Condomínio Paraíso, localizado na Vila de Furnas, e tomou proporção nacional.

