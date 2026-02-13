Menino de 8 anos baleado pelo pai não resiste e morre em hospital de Itumbiara
Criança estava internada em estado crítico desde a madrugada de quinta-feira e não resistiu aos ferimentos
Morreu na tarde desta sexta-feira (13) Benício Araújo Machado, de 8 anos, a segunda criança baleada pelo pai durante a tragédia registrada na madrugada de quinta-feira (12), em Itumbiara, no Sul de Goiás.
A informação foi confirmada por autoridades e por pessoas ligadas à unidade hospitalar onde o menino estava internado.
Benício havia sido socorrido em estado gravíssimo após ser atingido por disparo de arma de fogo dentro da residência da família.
Ele permaneceu internado no Hospital Estadual São Marcos, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso ocorreu quando o pai das crianças atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida.
A Polícia Civil (PC) segue investigando as circunstâncias do crime.
