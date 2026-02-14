O que significa quando um cachorro dá a pata, segundo veterinários

Muitas vezes associado a um simples comando aprendido durante o adestramento, o gesto pode ter significados mais profundos

Isabella Victória - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Dar a pata é um dos comportamentos mais conhecidos e adorados pelos tutores de cães.

Muitas vezes associado a um simples comando aprendido durante o adestramento, o gesto pode ter significados mais profundos e naturais no comportamento canino.

Segundo veterinários e especialistas em comportamento animal, quando um cachorro dá a pata, ele pode estar tentando se comunicar de diferentes formas com quem convive.

Forma de comunicação e busca por atenção

De acordo com profissionais da área, esse comportamento geralmente está ligado à interação social, buscando chamar atenção e criar um vínculo com o tutor.

Ao oferecer a pata, o animal pode estar pedindo carinho, brincadeira ou até mesmo comida, especialmente quando esse gesto é acompanhado de contato visual ou movimentos do corpo.

Aprendizado por reforço positivo

Outro significado bastante comum está relacionado ao aprendizado por reforço positivo.

Muitos cães aprendem desde filhotes que dar a pata gera uma resposta positiva, como elogios, petiscos ou afeto.

Com o tempo, eles passam a repetir o gesto de forma espontânea sempre que desejam algo ou quando querem agradar o tutor.

Sinal de confiança e vínculo com o tutor

Além disso, o comportamento pode demonstrar confiança e submissão amigável.

Ao levantar a pata, o cachorro mostra que se sente seguro ao lado do tutor, reforçando a relação de afeto e respeito dentro do ambiente doméstico.

Esse tipo de atitude costuma ser mais frequente em cães que se sentem confortáveis e emocionalmente equilibrados.

Quando o gesto pode indicar um problema

Veterinários alertam que, em alguns casos, o ato de levantar ou oferecer a pata repetidamente pode indicar desconforto físico.

“Se o cão insiste em levantar a pata fora de contextos de interação, é importante observar se há dor, ferimentos ou problemas nas articulações”, destaca a especialista.

Nessas situações, a orientação é procurar um profissional para uma avaliação clínica adequada.

A importância de observar o contexto

Entender a linguagem corporal dos cães é essencial para garantir uma convivência saudável.

Cada animal tem sua própria forma de se expressar, e observar o contexto em que o comportamento ocorre ajuda a identificar se o gesto é apenas carinho ou um pedido de ajuda.

Ao prestar atenção aos sinais, o tutor fortalece o vínculo com o pet e contribui diretamente para a qualidade de vida do animal.

