Lucas Pinheiro mira dobradinha olímpica que nem Rebeca Andrade conseguiu
Ao todo, apenas seis brasileiros conquistaram mais de uma medalha na mesma edição olímpica
Lucas Pinheiro Braathen terá mais uma chance de medalha nos Jogos Olímpico de Inverno, nesta segunda-feira (16), a partir das 6h (de Brasília), no slalom do esqui alpino, e pode alcançar um feito inédito para o Brasil.
Lucas pode ser o primeiro brasileiro a conquistar dois ouros em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos, seja de verão ou inverno. neste sábado (14), ele garantiu o lugar mais alto do pódio no slalom gigante.
Quem chegou mais perto foi a ginasta Rebeca Andrade. A maior medalhista brasileira da história conquistou um ouro e uma prata em Tóquio 2020 e um ouro, duas pratas e um bronze em Paris 2024.
Ao todo, seis brasileiros conquistaram mais de uma medalha na mesma edição olímpica. Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz (duas pratas e um bronze na canoagem na Rio 2016), César Cielo (um ouro e um bronze na natação em Pequim 2008), Gustavo Borges (uma prata e um bronze na natação em Atlanta 1996), Guilherme Paraense (um ouro e um bronze no tiro na Antuérpia 1920) e Afrânio Costa (uma prata e um bronze no tiro na Antuérpia 1920).
Lucas já entrou para a história ao ser o primeiro representante do Brasil a subir no pódio nos Jogos de Inverno. Até então, o melhor resultado verde-amarelo havia sido a nona colocação de Isabel Clark no snowboard cross em Turim 2006.
As duas descidas do slalom do esqui alpino acontecem às 6h e 9h30 (de Brasília) desta segunda-feira. A definição dos medalhistas só acontece após a segunda descida.
OS BICAMPEÕES OLÍMPICOS DO BRASIL
Ao todo, 16 brasileiros têm dois ouros olímpicos, mas em edições diferentes dos Jogos Olímpicos:
- Adhemar Ferreira da Silva (salto triplo): Helsinque 1952 e Melbourne 1956
- Fabi, Fabiana, Jaqueline, Paula Pequeno, Sheila, Thaisa (vôlei): Pequim 2008 e Londres 2012
- Giovane e Maurício (vôlei): Barcelona 1992 e Atenas 2004
- Martine Grael e Kahena Kunze (vela): Rio 2016 e Tóquio 2020
- Rebeca Andrade (ginástica artística): Tóquio 2020 e Paris 2024
- Robert Scheidt (vela): Atlanta 1996 e Atenas 2004
- Serginho (vôlei): Atenas 2004 e Rio 2016
- Torben Grael e Marcelo Ferreira (vela): Atlanta 1996 e Atenas 2004