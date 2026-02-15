Lucas Pinheiro mira dobradinha olímpica que nem Rebeca Andrade conseguiu

Ao todo, apenas seis brasileiros conquistaram mais de uma medalha na mesma edição olímpica

Folhapress - 15 de fevereiro de 2026

Lucas Pinheiro Braathen ao ganhar medalha de ouro nos Jogos Olímpico de Inverno. (Foto: Captura via Youtube/Cazé TV)

Lucas Pinheiro Braathen terá mais uma chance de medalha nos Jogos Olímpico de Inverno, nesta segunda-feira (16), a partir das 6h (de Brasília), no slalom do esqui alpino, e pode alcançar um feito inédito para o Brasil.

Lucas pode ser o primeiro brasileiro a conquistar dois ouros em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos, seja de verão ou inverno. neste sábado (14), ele garantiu o lugar mais alto do pódio no slalom gigante.

Quem chegou mais perto foi a ginasta Rebeca Andrade. A maior medalhista brasileira da história conquistou um ouro e uma prata em Tóquio 2020 e um ouro, duas pratas e um bronze em Paris 2024.

Ao todo, seis brasileiros conquistaram mais de uma medalha na mesma edição olímpica. Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz (duas pratas e um bronze na canoagem na Rio 2016), César Cielo (um ouro e um bronze na natação em Pequim 2008), Gustavo Borges (uma prata e um bronze na natação em Atlanta 1996), Guilherme Paraense (um ouro e um bronze no tiro na Antuérpia 1920) e Afrânio Costa (uma prata e um bronze no tiro na Antuérpia 1920).

Lucas já entrou para a história ao ser o primeiro representante do Brasil a subir no pódio nos Jogos de Inverno. Até então, o melhor resultado verde-amarelo havia sido a nona colocação de Isabel Clark no snowboard cross em Turim 2006.

As duas descidas do slalom do esqui alpino acontecem às 6h e 9h30 (de Brasília) desta segunda-feira. A definição dos medalhistas só acontece após a segunda descida.

OS BICAMPEÕES OLÍMPICOS DO BRASIL

Ao todo, 16 brasileiros têm dois ouros olímpicos, mas em edições diferentes dos Jogos Olímpicos: