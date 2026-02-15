O melhor horário para tomar café e se manter focado, segundo a ciência

Estudos mostram que o momento certo do café influencia a concentração, a energia e até o sono ao longo do dia

Isabella Victória - 15 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O café é quase um ritual diário para milhões de pessoas.

Seja para acordar, espantar o sono ou aumentar a produtividade, a bebida está diretamente associada ao foco.

Mas o que muita gente não sabe é que o horário em que o café é consumido faz toda a diferença — e a ciência explica o porquê.

Por que o horário do café importa?

Nosso corpo segue um ritmo biológico natural, regulado por hormônios.

Um dos principais é o cortisol, responsável por manter o estado de alerta. Ele atinge picos naturais ao longo do dia, especialmente pela manhã.

Quando o café é ingerido justamente nesses picos, o efeito da cafeína tende a ser menor.

Em outras palavras: você pode estar “desperdiçando” o potencial estimulante da bebida.

O melhor horário para tomar café, segundo estudos

De acordo com pesquisas sobre cronobiologia, o melhor momento para consumir café é entre 9h30 e 11h30 da manhã.

Nesse intervalo, os níveis de cortisol começam a cair, o que permite que a cafeína atue de forma mais eficaz no cérebro.

Esse hábito ajuda a:

Aumentar o foco e a concentração

Evitar picos de ansiedade

Reduzir a dependência excessiva de cafeína

E à tarde, pode tomar café?

Sim, mas com moderação.

O horário mais indicado é entre 13h e 15h, especialmente após o almoço, quando ocorre uma queda natural de energia.

No entanto, consumir café depois das 16h pode interferir no sono, já que a cafeína pode permanecer ativa no organismo por até seis horas.

Tomar café logo ao acordar é uma má ideia?

Não é proibido, mas não é o ideal.

Ao acordar, o corpo já está naturalmente em estado de alerta devido ao pico de cortisol.

Esperar cerca de uma hora após despertar pode trazer melhores resultados para quem busca mais foco ao longo do dia.

Quantidade também faz diferença

Além do horário, a quantidade importa.

Especialistas recomendam até 400 mg de cafeína por dia, o equivalente a cerca de três a quatro xícaras de café coado.

Exagerar pode causar irritabilidade, insônia e queda de concentração.

Café no momento certo

Se a ideia é manter o foco e a produtividade, não basta apenas tomar café — é preciso saber quando consumi-lo.

Ajustar o horário da bebida ao funcionamento natural do corpo pode melhorar o rendimento mental e até a qualidade do sono.

