Fim do teto de gesso: novo tipo de revestimento é mais barato e vira tendência

Alternativa ao gesso promete obra rápida, pouca sujeira e instalação “seca”, ganhando espaço em reformas residenciais e projetos modernos

Layne Brito - 16 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Quem já reformou a própria casa sabe: mexer no teto costuma ser o tipo de mudança que empolga no projeto, mas assusta na execução. Poeira fina espalhada por todos os cômodos, dias de barulho, necessidade de lixar, corrigir imperfeições e, no fim, ainda pintar.

Só que esse “pacote” tradicional do teto de gesso começa a perder força diante de uma solução que cresce nas reformas rápidas e no desejo de modernizar ambientes sem transformar o lar em canteiro de obras.

A nova tendência é a adoção de um revestimento leve e prática, geralmente associado ao forro vinílico/PVC que vem sendo escolhido por quem quer trocar o visual do teto gastando menos e com menos transtorno.

O material ganhou versões mais bonitas e discretas, com acabamentos que podem variar do fosco ao texturizado, além de opções que imitam madeira ou outros padrões, o que ampliou sua presença em projetos atuais.

O principal atrativo é a facilidade. Diferente do gesso, que exige etapas como preparação, lixamento e acabamento, o revestimento vinílico costuma ter instalação mais rápida e limpa.

É o tipo de solução que agrada quem mora no imóvel e precisa continuar a rotina enquanto a reforma acontece.

Outro fator é o custo. Por ser mais simples de instalar e demandar menos processos de finalização, o revestimento tem fama de ficar mais barato do que o gesso em muitos projetos, especialmente quando a ideia é apenas renovar o teto sem intervenções complexas.

O apelo da “obra seca” virou argumento forte. Em muitos casos, a instalação pode ser feita em menos tempo do que um teto de gesso convencional e com bem menos poeira.

Isso reduz o estresse, evita a sensação de casa “parada” por dias e facilita reformas em apartamentos, onde a bagunça costuma incomodar mais.

Além disso, o material pode ser visto como uma solução prática para quem busca manter a estética organizada sem entrar em obras longas.

Mesmo com a tendência, vale olhar para o objetivo do ambiente. Tetos de gesso ainda são muito usados quando há necessidade de rebaixamento, iluminação embutida com desenho mais elaborado ou projetos que exigem detalhes arquitetônicos específicos.

Já o revestimento vinílico costuma ser preferido quando a prioridade é praticidade, velocidade e economia.

A escolha ideal depende do estilo do cômodo, do orçamento e do quanto a reforma precisa mexer na estrutura existente.

