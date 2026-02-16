Jazida de ferro estimada em R$ 30 trilhões é descoberta e pode mudar economia do país

Reserva de 55 bilhões de toneladas com alto teor de pureza reforça liderança de país no mercado global de minério de ferro

Gabriel Dias - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Arauco)

Uma descoberta no subsolo da Austrália Ocidental colocou novamente o país no centro do mapa mineral global.

Na região de Hamersley, já conhecida pela intensa atividade de mineração, foi identificada uma jazida de minério de ferro estimada em 55 bilhões de toneladas métricas – que atualmente vale cerca de R$ 30 trilhões.

O número impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela qualidade do material.

A concentração de ferro supera 60%, índice considerado elevado no mercado internacional, e chamando atenção nas exportações.

A Austrália já tem um papel importante nas exportações globais do mineral, abastecendo muitos países asiáticos. Com a nova jazida, a expectativa é ampliar operações, atrair investimentos e expandir a malha logística para escoamento da produção.

Estudos técnicos seguem em andamento para definir cronograma de exploração, licenciamento ambiental e projeções de geração de empregos.

Se confirmadas as estimativas iniciais, a descoberta pode inaugurar um novo ciclo de crescimento econômico e consolidar ainda mais a posição australiana como potência mineral.

