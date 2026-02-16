Moto com apenas duas pessoas agora dá multa de até R$ 2.100: veja onde a regra já está em vigor

Medida de segurança pública restringe o transporte de garupa em áreas específicas e prevê penalidade alta para quem descumprir a determinação

Layne Brito - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A notícia parece improvável à primeira vista, mas já é realidade em um país vizinho: andar de moto com garupa passou a ser motivo de autuação em locais determinados, com multa que pode chegar ao equivalente a R$ 2.100.

O detalhe que muda tudo, porém, é que a regra não é nacional e não vale para o Brasil, ela está vinculada a áreas específicas do Peru, onde autoridades apertaram o cerco contra crimes praticados com o uso de motocicletas.

Com a medida, fica proibido circular com duas pessoas na mesma moto (condutor + passageiro) em pontos delimitados, especialmente em regiões com maior pressão na segurança pública.

A orientação é clara: quem vive, trabalha ou viaja para esses locais deve ficar atento para não ser surpreendido por fiscalização.

A restrição foi aplicada em áreas específicas de Lima e Callao, no Peru. Não se trata de uma proibição para o país inteiro, mas de uma regra concentrada em regiões definidas por medidas de segurança.

Isso significa que, dependendo do bairro ou zona, a moto pode circular normalmente com garupa e em outras áreas, a prática pode gerar penalidade.

Por isso, o ponto central é: a validade da regra depende do local exato onde o motociclista está trafegando.

O valor divulgado em reais é uma conversão aproximada da penalidade cobrada no Peru, em moeda local.

Na prática, o que chega ao público brasileiro como “até R$ 2.100” funciona como referência para dimensionar o impacto da multa no bolso de quem descumpre a norma.

Além da multa, a fiscalização pode incluir medidas administrativas conforme o caso e o enquadramento aplicado pelas autoridades locais.

O foco da medida é segurança pública. Em várias cidades, crimes com motocicletas seguem um padrão: um conduz e o outro executa a ação, o que facilita abordagem rápida e fuga.

Ao restringir o transporte de passageiro em áreas críticas, a intenção é reduzir a capacidade de ação de duplas e aumentar a identificação de suspeitos em patrulhamentos.

Na prática, é uma tentativa de cortar um “atalho” usado em roubos e outras ocorrências que dependem de mobilidade rápida.

Isso vale no Brasil?

Não. Apesar de títulos e posts sugerirem uma mudança geral, não existe uma regra nacional brasileira proibindo garupa como medida ampla. O que está em vigor diz respeito a regiões do Peru e não altera o que vale nas cidades brasileiras.

Por isso, a recomendação é desconfiar de mensagens virais e sempre verificar onde a regra está sendo aplicada.

O que fazer se você vai viajar para essas regiões

Confirme se a área do seu trajeto está dentro das zonas com restrição.

Se você usa moto por trabalho (delivery, deslocamento), planeje rota e logística sem passageiro quando necessário.

Evite improviso: em fiscalização, “não sabia” costuma não evitar autuação.

A regra que multa moto com apenas duas pessoas já está valendo, mas não da forma que muita gente imagina.

Ela é aplicada em áreas específicas do Peru e tem como objetivo reduzir crimes cometidos em motocicletas. Para quem circula por Lima e Callao, atenção máxima: o garupa pode significar multa pesada e dor de cabeça.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!