Conheça a jovem que saiu do interior de Goiás para virar piloto nos Estados Unidos

Aos 21 anos, Fabrícia deixou Itaberaí sem falar inglês; hoje, domina três idiomas e acumula quase 2 mil horas de voo

Pedro Ribeiro - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais/@pilotfaby)

Aos 28 anos, a goiana Fabrícia Azevedo transformou completamente a própria vida ao sair de Itaberaí, região Central de Goiás, para construir uma carreira na aviação nos Estados Unidos.

Hoje, ela atua como piloto de voos executivos internacionais, mas o caminho até chegar à cabine de comando passou por desafios, trabalhos simples e decisões arriscadas.

Antes de se mudar, Fabrícia estudava Direito em São Luís de Montes Belos e trabalhava como vendedora.

Após o fim de um relacionamento, decidiu mudar de vida e apostar em uma oportunidade no exterior.

Mesmo sem falar inglês e com poucos recursos, vendeu o carro, pegou dinheiro emprestado e embarcou para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar como diarista e também na construção civil.

Com disciplina, ela conseguiu aprender o idioma em poucos meses, utilizando métodos próprios no dia a dia.

Foi justamente durante um desses trabalhos que surgiu a oportunidade que mudaria tudo.

Ao trabalhar em uma casa ligada ao setor de aviação, recebeu um convite para atuar como aeromoça em voos executivos.

A experiência abriu portas e despertou o interesse pela cabine de comando.

Após dois anos atuando na função, decidiu se tornar piloto.

Foram mais de dois anos de estudos e cursos em diferentes estados norte-americanos até conquistar todas as licenças necessárias.

Desde 2023, Fabrícia atua como piloto profissional e já acumula voos para destinos como Brasil, Peru, Argentina, Reino Unido, Islândia e Bahamas.

Na carreira, ela já pilotou aeronaves que ultrapassam 800 km/h e pode faturar cerca de R$ 50 mil por mês.

Além disso, com a nova profissão, conseguiu conquistar o primeiro imóvel em Miami e ajudar a família no Brasil.

“Voar não é só a minha profissão. É o que eu amo fazer”, resumiu em entrevista ao G1.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!