Obras de pavimentação no Viaduto do Recanto do Sol entram na fase final, diz Prefeitura de Anápolis

Aplicação da última camada asfáltica avança e obra entra na reta final, com liberação do tráfego prevista após etapas complementares

Lara Duarte - 11 de abril de 2026

Viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Divulgação/Paulo de Tarso/Secom)

As obras de pavimentação no trevo do Recanto do Sol avançaram para a fase final após a aplicação da segunda camada de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), etapa que marca a conclusão do asfalto no local.

O serviço foi iniciado na quinta-feira (09) e finalizado na sexta-feira (10), conforme informou a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Apesar disso, a liberação total do tráfego ainda depende da execução de etapas complementares, que incluem a instalação de defensas metálicas, a implantação da sinalização viária e a finalização do sistema de drenagem pluvial na trincheira.

Esses dispositivos são fundamentais para reduzir o escoamento superficial da água da chuva e minimizar o risco de alagamentos, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres que utilizam o trecho.

Com o fluxo da rodovia já operando em duas pistas sob o viaduto, a obra entra agora na última fase, que contempla a execução das rampas de acesso, etapa necessária para a conclusão integral da estrutura.

A previsão da Prefeitura de Anápolis é que todos os serviços restantes sejam finalizados em até 15 dias, quando então o tráfego poderá ser liberado completamente.

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