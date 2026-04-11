Obras de pavimentação no Viaduto do Recanto do Sol entram na fase final, diz Prefeitura de Anápolis
Aplicação da última camada asfáltica avança e obra entra na reta final, com liberação do tráfego prevista após etapas complementares
As obras de pavimentação no trevo do Recanto do Sol avançaram para a fase final após a aplicação da segunda camada de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), etapa que marca a conclusão do asfalto no local.
O serviço foi iniciado na quinta-feira (09) e finalizado na sexta-feira (10), conforme informou a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.
Apesar disso, a liberação total do tráfego ainda depende da execução de etapas complementares, que incluem a instalação de defensas metálicas, a implantação da sinalização viária e a finalização do sistema de drenagem pluvial na trincheira.
Esses dispositivos são fundamentais para reduzir o escoamento superficial da água da chuva e minimizar o risco de alagamentos, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres que utilizam o trecho.
Com o fluxo da rodovia já operando em duas pistas sob o viaduto, a obra entra agora na última fase, que contempla a execução das rampas de acesso, etapa necessária para a conclusão integral da estrutura.
A previsão da Prefeitura de Anápolis é que todos os serviços restantes sejam finalizados em até 15 dias, quando então o tráfego poderá ser liberado completamente.
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