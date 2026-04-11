Entenda o golpe da falsa CNH que muitos motoristas de Goiás estão caindo

Criminosos criam sites e aplicativos para enganar os condutores

Pedro Pedro Ribeiro -
Entenda o golpe da falsa CNH que muitos motoristas de Goiás estão caindo
(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu um alerta sobre um golpe que tem como alvo condutores que buscam a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A fraude tem se aproveitado de uma mudança recente no processo, que passou a permitir a renovação automática e gratuita em alguns casos, desde que o motorista atenda critérios como não possuir infrações nos últimos 12 meses e ter o selo de bom condutor ativado no aplicativo oficial.

Criminosos têm criado sites e aplicativos falsos que simulam o serviço.

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Ao acessar essas plataformas, os usuários são induzidos a informar dados pessoais e, em alguns casos, acabam realizando pagamentos indevidos por meio de boletos fraudulentos.

O Detran-GO reforça que não realiza cobranças por canais não oficiais e orienta que todos os serviços sejam acessados exclusivamente por plataformas oficiais do governo.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção, desconfiem de promessas fáceis e evitem compartilhar informações pessoais em ambientes suspeitos, verificando sempre a autenticidade antes de qualquer pagamento.

Em caso de dúvida, o órgão orienta que o condutor procure atendimento oficial e utilize apenas os canais institucionais para realizar qualquer procedimento.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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