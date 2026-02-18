Vídeo mostra momento em que jovem é executado a tiros em Aparecida de Goiânia
Samu chegou a ser acionado, mas pode apenas constatar o óbito da vítima
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento no qual um jovem de 20 anos foi executado a tiros na noite desta terça-feira (17), no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.
Na filmagem, é possível ver o autor do dos disparos se aproximando do automóvel em que a vítima estava, atirando diversas vezes e sem dar margem para qualquer possibilidade de defesa.
O jovem alvejado, identificado como Poeblo Henrique Gonçalves da Silva, perdeu o controle da direção e acabou colidindo o carro contra o muro de uma residência.
De acordo com relatos de moradores, vários tiros foram ouvidos momentos antes do VW Gol branco perder o controle e bater.
Quando as equipes de socorro chegaram, o rapaz ainda estava dentro do veículo, ferido.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito no local.
A Polícia Militar (PM) também esteve presente e realizou o controle da cena. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).
