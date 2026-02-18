Vídeo mostra momento em que jovem é executado a tiros em Aparecida de Goiânia

Samu chegou a ser acionado, mas pode apenas constatar o óbito da vítima

Davi Galvão Davi Galvão -
A vítima, identificada como Poeblo Henrique Gonçalves da Silva, foi encontrada sem vida. (Foto: Reprodução) tiros
A vítima, identificada como Poeblo Henrique Gonçalves da Silva, foi encontrada sem vida. (Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento no qual um jovem de 20 anos foi executado a tiros na noite desta terça-feira (17), no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Na filmagem, é possível ver o autor do dos disparos se aproximando do automóvel em que a vítima estava, atirando diversas vezes e sem dar margem para qualquer possibilidade de defesa.

O jovem alvejado, identificado como Poeblo Henrique Gonçalves da Silva, perdeu o controle da direção e acabou colidindo o carro contra o muro de uma residência.

De acordo com relatos de moradores, vários tiros foram ouvidos momentos antes do VW Gol branco perder o controle e bater.

Carro colidiu contra o muro de uma residência. (Foto: Reprodução)

Quando as equipes de socorro chegaram, o rapaz ainda estava dentro do veículo, ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito no local.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e realizou o controle da cena. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

 

 

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

