Jovem é executado a tiros dentro de carro em Aparecida

Veículo atingido por diversos disparos colidiu contra muro de residência

Pedro Ribeiro - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um jovem de 20 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (17), no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Um morador acionou a polícia após um veículo atingir o muro de sua residência, na Rua Marquês de Abrantes.

Antes da colisão, testemunhas relataram ter ouvido cerca de dez disparos de arma de fogo.

O carro, um Gol branco, apresentava diversas perfurações.

A vítima, identificada como Poeblo Henrique Gonçalves da Silva, foi encontrada sem vida.

A suspeita inicial é de que o caso esteja relacionado a um possível acerto de contas, hipótese que ainda será investigada.

VIOLÊNCIA 🚨 Jovem é executado a tiros dentro de carro em Aparecida Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/1pS092NLHu — Portal 6 (@portal6noticias) February 18, 2026

