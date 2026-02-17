Jovem é executado a tiros dentro de carro em Aparecida

Veículo atingido por diversos disparos colidiu contra muro de residência

Um jovem de 20 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (17), no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Um morador acionou a polícia após um veículo atingir o muro de sua residência, na Rua Marquês de Abrantes.

Antes da colisão, testemunhas relataram ter ouvido cerca de dez disparos de arma de fogo.

O carro, um Gol branco, apresentava diversas perfurações.

A vítima, identificada como Poeblo Henrique Gonçalves da Silva, foi encontrada sem vida.

A suspeita inicial é de que o caso esteja relacionado a um possível acerto de contas, hipótese que ainda será investigada.

 

 

