Couve-flor, brócolis e repolho: o que esses três alimentos têm em comum

Apesar das diferenças no formato e no sabor, os três alimentos pertencem à mesma espécie e surgiram a partir da seleção feita pelo ser humano ao longo dos séculos

Layne Brito - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

À primeira vista, eles parecem não ter nada a ver. Um é “flor”, outro forma pequenos buquês verdes, e o terceiro vira uma bola compacta de folhas. Mas couve-flor, brócolis e repolho têm, sim, uma ligação direta, e ela é mais curiosa do que muita gente imagina.

Os três alimentos são variedades da mesma espécie: Brassica oleracea, um grupo vegetal que também inclui itens como couve, couve-de-bruxelas e até o kale.

Em vez de serem plantas totalmente diferentes, eles são cultivares, ou seja, versões selecionadas ao longo do tempo por agricultores, que foram escolhendo sementes com características específicas para cultivo.

Como uma planta virou três alimentos diferentes?

A explicação está na forma como a seleção humana foi direcionando o crescimento da Brassica oleracea. A cada geração, eram preservadas sementes de exemplares que mostravam maior desenvolvimento em determinada parte.

No caso da couve-flor, o que se destaca é a inflorescência, que é a parte que parece uma flor compacta.

No brócolis, também vem da região das flores, mas com brotos e caules mais evidentes e alongados.

Já o repolho tem como foco as folhas, que crescem de maneira fechada e formam a cabeça típica.

Com o passar dos séculos, essas escolhas foram ficando mais marcadas, criando alimentos visualmente distintos, embora parentes bem próximos.

O que eles têm em comum na prática

Além do parentesco botânico, os três compartilham características nutricionais importantes.

Em geral, são alimentos ricos em fibras, ajudam na saciedade, contribuem para o funcionamento do intestino e podem entrar em dietas mais equilibradas por serem versáteis e pouco calóricos quando preparados com moderação.

Outro ponto em comum é a facilidade de uso no dia a dia. O brócolis vai bem em refogados, massas e gratinados. A couve-flor aparece muito em purês, arroz de couve-flor e assados. O repolho é clássico em saladas, refogados e recheios.

No fim, a maior curiosidade é essa: o que parece uma prateleira cheia de opções diferentes, na verdade, pode ter começado com uma única planta que foi sendo transformada pelo cultivo humano ao longo da história.

