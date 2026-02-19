Pessoas com obesidade podem receber mais de R$ 18 mil por ano do INSS, mostra advogado

Publicação nas redes sociais trouxe esclarecimento que surpreendeu milhares de brasileiros

Magno Oliver - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma publicação feita pelo advogado Lucas Furlan em seu perfil no Instagram chamou a atenção ao afirmar que pessoas com obesidade grave podem ter direito a receber mais de R$ 18 mil por ano por meio de benefício pago pelo governo federal.

O conteúdo viralizou nas redes sociais ao explicar que, em determinadas situações, a condição pode ser reconhecida como deficiência para fins assistenciais.

O benefício citado é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. A norma garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais ou a pessoas com deficiência que comprovem baixa renda.

O pagamento é operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), embora não exija contribuição prévia à Previdência. Em 2026, com o salário mínimo fixado em R$ 1.621, o valor anual chega a R$ 18.216.

A legislação não menciona expressamente a obesidade como deficiência. No entanto, conforme diretrizes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a deficiência é caracterizada por impedimentos de longo prazo que limitem a participação plena na sociedade.

Em casos de obesidade grave ou mórbida, quando há restrições significativas de mobilidade, dores crônicas, dificuldades para realizar atividades básicas e doenças associadas, a condição pode ser enquadrada após avaliação médica e social.

Especialistas ressaltam que o critério de renda também é determinante. A regra geral estabelece renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, embora decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) tenham permitido interpretação mais ampla da vulnerabilidade social em situações específicas.

O benefício não paga 13º salário e não gera pensão por morte, pois se trata de assistência social, não de aposentadoria.

A repercussão do tema evidencia a falta de informação sobre direitos assistenciais. Nem toda pessoa com obesidade terá acesso ao benefício, já que cada caso passa por análise individual do INSS, com perícia médica e avaliação socioeconômica.

O pedido pode ser feito pelo portal ou aplicativo Meu INSS, mediante apresentação de documentos pessoais, inscrição no Cadastro Único e laudos que comprovem impedimentos de longo prazo.

Confira mais detalhes na publicação:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lucas Fabbri Furlan | Advogado Previdenciário (@adv.lucasfurlan)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!