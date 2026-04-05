Governo passa a cruzar dados de brasileiros que recebem o Bolsa Família de forma irregular e começa a bloquear benefício

Governo anuncia plano para cruzar dados e reforçar fiscalização do Bolsa Família, visando reduzir fraudes e melhorar a gestão

Gabriel Yuri Souto - 05 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Agência Brasil)

O Governo Federal prepara mudanças que prometem tornar mais rigoroso o controle sobre o bolsa família no país. A iniciativa busca combater irregularidades e garantir que os benefícios cheguem, de fato, a quem precisa.

Em fevereiro de 2026, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social apresentou a Portaria nº 1.170/2026, que institui um novo plano de fiscalização. A medida foca principalmente no Bolsa Família e no Cadastro Único (CadÚnico).

Cruzamento de dados será peça-chave

Um dos principais pilares do plano é o cruzamento de informações entre diferentes bases de dados. A estratégia permitirá identificar inconsistências com mais rapidez e precisão.

Com isso, o governo pretende detectar possíveis fraudes e corrigir falhas no sistema, aumentando a eficiência na distribuição dos recursos públicos.

Integração entre órgãos fortalece controle

A atuação conjunta entre União, estados e municípios será essencial para o funcionamento do novo modelo. A proposta prevê a criação de uma base integrada, reunindo dados de diferentes níveis de governo.

Além disso, o CadÚnico passará por melhorias, com atualizações mais frequentes e capacitação de gestores municipais para aprimorar o uso da ferramenta.

O plano também prevê o aumento da transparência, com a ampliação de canais de denúncia e a realização de auditorias periódicas nos cadastros.

A expectativa é que, com essas medidas, o sistema se torne mais eficiente, reduzindo irregularidades e fortalecendo a credibilidade dos programas sociais.

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