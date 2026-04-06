Procurado por crimes sexuais contra menores, homem de Campos Belos é incluído na lista da Interpol

Medida atende a uma solicitação do Poder Judiciário brasileiro e visa romper as barreiras geográficas que impediam a captura do investigado

Davi Galvão - 06 de abril de 2026

Goiano foi incluído em lista de procurados da Interpol. (Foto: Reprodução)

As autoridades internacionais intensificaram a busca por Renivaldo Figueiredo Lima, de 55 anos, natural de Campos Belos, no nordeste de Goiás, após o goiano ser incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

Agora, o brasileiro é oficialmente alvo de buscas em mais de 190 países. Ele é considerado foragido e possui um mandado de prisão em aberto no Brasil por crimes de estupro e abuso sexual contra menores.

A inclusão na Difusão Vermelha permite que forças de segurança de qualquer nação cooperativa localizem e prendam o suspeito para fins de extradição.

De acordo com os registros da organização, Renivaldo fala exclusivamente a língua portuguesa, detalhe técnico que auxilia na identificação do foragido durante abordagens migratórias ou policiais fora do território brasileiro.

A medida atende a uma solicitação do Poder Judiciário brasileiro e visa romper as barreiras geográficas que impediam a captura do investigado.

Na prática, o alerta global da Interpol funciona como uma extensão da jurisdição nacional, garantindo que o paradeiro de Renivaldo seja monitorado em aeroportos, portos e fronteiras terrestres ao redor do mundo.

O nome do goiano agora compõe um grupo de criminosos do estado monitorados pela Interpol devido à gravidade de suas condutas, que incluem tráfico de entorpecentes, homicídios e roubos.

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