Usar vinagre nas roupas: para que serve e por que tanta gente recomenda para moradores de apartamento

Dica simples e barata viraliza nas redes ao prometer eliminar odores, amaciar tecidos e facilitar a rotina de quem mora em espaços pequenos

Gabriel Dias - 19 de fevereiro de 2026

Uma dica doméstica simples voltou a ganhar força nas redes sociais: usar vinagre nas roupas durante a lavagem.

O truque, que já era conhecido por gerações anteriores, tem sido amplamente recomendado, principalmente para quem mora em apartamento e enfrenta problemas como cheiro de mofo, pouca ventilação e roupas que demoram a secar.

No vídeo que circula nas plataformas digitais, a orientação é clara: adicionar uma pequena quantidade de vinagre branco ao ciclo da máquina pode ajudar a neutralizar odores e melhorar o resultado da lavagem. Mas, afinal, por que tanta gente aposta nesse método?

O vinagre branco de álcool possui propriedades que ajudam a neutralizar odores causados por suor, umidade e até resíduos de sabão. Diferentemente do que muitos imaginam, o cheiro forte desaparece após a secagem.

Entre os principais benefícios apontados está a capacidade de eliminar cheiro de mofo, algo comum em apartamentos com pouca circulação de ar.

O vinagre também ajuda a amaciar os tecidos, podendo funcionar como alternativa ao amaciante tradicional, além de reduzir resíduos de sabão que deixam as peças ásperas.

Vantagens em apartamentos

Quem mora em apartamento geralmente enfrenta desafios específicos: roupas secando dentro de casa, varais improvisados na área de serviço e pouca exposição direta ao sol. Esse cenário favorece o surgimento de odores desagradáveis.

O vinagre age como neutralizador natural, ajudando a combater o cheiro que surge quando as peças demoram para secar completamente. Além disso, como é um produto barato e fácil de encontrar, tornou-se uma solução acessível para o dia a dia.

Como usar?

A recomendação mais comum é adicionar cerca de meio copo de vinagre branco no compartimento do amaciante da máquina. O produto será liberado no último enxágue, sem danificar as roupas ou o equipamento.

No fim das contas, o que explica o sucesso do método é a combinação de baixo custo, facilidade de uso e resultados perceptíveis — fatores que fazem do vinagre um verdadeiro “curinga” na lavanderia doméstica.

