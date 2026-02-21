Homem invade casa com carro, ameaça esposa e é preso ao tentar fugir da PM em Goiânia

Em meio a briga, suspeito começou a quebrar diversos bens da família e usou o veículo para quebrar parte do imóvel

Ícaro Gonçalves - 21 de fevereiro de 2026

Suspeito usou o veículo para quebrar a parede da casa (Fotos: Reprodução)

Uma noite de bebedeira e confusão acabou em prisão para um homem de 46 anos, morador do setor Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Preso na madrugada deste sábado (21), o suspeito teria ameaçado a esposa e a enteada, e usado o carro da família para destruir a casa onde moram.

A briga começou em uma jantinha do setor, onde o suspeito e a companheira de 42 anos estavam comendo e bebendo.

Em certo momento, após a mulher fazer uma simples pergunta sobre a reforma da casa, o homem já bêbado se irritou e começou as ofensas.

De volta à casa onde moram, a situação escalou. O homem continuava ofendendo e ameaçando a esposa, e também a enteada de 12 anos. Elas precisaram fugir para a casa da avó para não serem agredidas.

No imóvel, o suspeito começou a quebrar diversos bens da família. Inclusive, chegou a pegar o carro e destruir a parede da sala de estar, que ficou completamente comprometida.

Mesmo assustada, a menina de apenas 12 anos conseguiu chamar uma viatura da Polícia Militar de Goiás (PM).

Ao chegarem na casa onde o criminoso estava, os policiais tentaram conter o homem, mas ele adentrou no carro e fugiu, sendo acompanhando de perto pela viatura.

A perseguição terminou quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na própria Avenida Noel Rosa. Mesmo após o acidente, ele desceu do carro alterado, mas acabou preso e algemado.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais encontraram uma faca no interior do veículo, que foi usada para ameaçar esposa e a enteada.

O motorista aceitou fazer o teste do bafômetro, que apontou 0,69 mg/L de álcool por litro de ar expelido, valor acima do permitido por lei. Diante disso, ele foi autuado por embriaguez ao volante.

Além disso, ele foi enquadrado por ameaça e injúria contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, e também por resistência à prisão.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde ficou à disposição da autoridade policial.

