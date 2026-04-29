Sicredi Celeiro Centro Oeste distribui mais de R$ 15,7 milhões em resultados entre os associados

Publieditorial - 29 de abril de 2026

Fachada do Sicredi. (Foto: Divulgação)

A cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste realiza nesta quarta-feira, dia 29, a distribuição de mais de R$ 15,7 milhões em resultados aos seus associados. O valor é resultado do desempenho da instituição em 2025 e reforça o principal diferencial do cooperativismo de crédito: os associados participam dos resultados gerados pela própria instituição da qual são donos. Somados aos juros ao capital, distribuído em dezembro de 2025, são mais de R$ 33,3 milhões em distribuição aos associados.

A distribuição ocorre de forma proporcional à utilização de produtos e serviços ao longo do ano passado, respeitando os princípios do cooperativismo e garantindo justiça e transparência no processo.

Do total distribuído, mais de R$ 13,4 milhões serão depositados diretamente na conta poupança dos associados, enquanto R$ 2,3 milhões serão destinados ao capital social, fortalecendo ainda mais a cooperativa.

O montante distribuído representa 68% das sobras à disposição das assembleias (R$ 23.198.799,88), de um resultado total apurado em 2025 de R$ 75.961.694,48, evidenciando a solidez da cooperativa e o compromisso com a geração de valor para seus associados e para as comunidades onde atua.

Para o presidente da cooperativa, Jaime Antonio Rohr, a distribuição de resultados materializa o propósito do Sicredi e o impacto positivo do cooperativismo no dia a dia das pessoas.

“A distribuição de resultados é um dos momentos mais importantes da nossa cooperativa, porque traduz, de forma concreta, o benefício de ser associado. Aqui, o resultado não fica concentrado: ele retorna para quem acredita, participa e utiliza nossos produtos e serviços. Esse valor volta para a economia local, fortalecendo as pessoas, os negócios e as comunidades”, destaca o presidente.

Ainda segundo Rohr, o desempenho alcançado em 2025 é reflexo da confiança dos associados e da gestão responsável da cooperativa.

“Os mais de R$ 15,7 milhões distribuídos são fruto de um trabalho coletivo, construído com transparência, proximidade e cooperação. Quando o associado cresce junto com a cooperativa, todos ganham. Esse é o verdadeiro sentido do cooperativismo”, reforça Jaime Antonio Rohr.

A distribuição de resultados reafirma o Sicredi como uma instituição financeira cooperativa sólida, sustentável e comprometida com o desenvolvimento econômico e social, mantendo o foco em relações de longo prazo e na valorização de seus associados.

Vale relembrar que em dezembro de 2025, mais de R$ 17,6 milhões também foram distribuídos entre os associados, referente ao pagamento de juros ao Capital (acumulado no período de dezembro de 2024 a novembro de 2025). Somados, os valores ultrapassam R$ 33,3 milhões distribuídos entre os associados.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.