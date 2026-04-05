Detran-GO realiza leilão com carros e motos apreendidos e lances online a partir de R$ 1 mil

Interessados podem realizar visitação e conhecer os veículos disponíveis nos dias 8 e 9, em Senador Canedo

Isabella Valverde - 05 de abril de 2026

Interessados devem realizar cadastro prévio no site da leiloeira responsável. (Foto: Reprodução/MC Leilão)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai realizar, na próxima sexta-feira (10), um novo leilão de veículos apreendidos e não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal com lances iniciais a partir de R$ 1 mil.

O edital, contendo todas as informações necessárias para participação, assim como uma relação dos veículos disponíveis, pode ser consultado no site oficial do Detran.

O leilão acontece a partir das 09h e será realizado de forma totalmente online, com participação aberta ao público mediante cadastro prévio no site da leiloeira responsável. Na plataforma MC Leilão, os lotes já estão abertos para lances.

Entre os lotes disponíveis, estão carros e motos aptos à circulação, além de sucatas aproveitáveis e também unidades com motor inservível.

Os interessados poderão conferir os veículos antes da disputa, durante visitação que acontece na quarta (08) e quinta-feira (09), das 09h às 11h30 e das 14h às 17h, na Estância Vargem Bonita, em Senador Canedo.

De acordo com o órgão, pessoas físicas e jurídicas podem participar da compra de veículos recuperáveis. Já no caso das sucatas, a aquisição é restrita a empresas credenciadas, conforme determina a legislação.

Os veículos disponíveis foram recolhidos por infrações de trânsito e permanecem nos pátios há mais de 60 dias. Ainda assim, os proprietários têm a chance de reaver os bens antes do leilão, desde que regularizem todas as pendências.

Os lances serão feitos pela internet, e vence quem apresentar o maior valor por lote. O dinheiro arrecadado será utilizado para quitar débitos vinculados aos veículos, como multas e impostos. Caso sobre algum valor, ele poderá ser resgatado pelo antigo dono em até cinco anos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!