Câmara de Anápolis presta minuto de silêncio e faz homenagem a Carlim da Feira

Primeira sessão após a morte do vereador foi marcada por tributo oficial no Plenário e exibição de vídeo em memória do parlamentar

Da Redação - 23 de fevereiro de 2026

Câmara de Anápolis fez homenagem a Carlim da Feira. (Foto: Reprodução)

A Câmara Municipal de Anápolis prestou um minuto de silêncio em homenagem ao vereador Carlim da Feira durante a sessão desta segunda-feira (23), a primeira após o falecimento do parlamentar.

A iniciativa foi solicitada pela presidente Andreia Rezende (Avante), que destacou o legado deixado por ele e exibiu um vídeo produzido pela Diretoria de Comunicação da Casa.

A família de Carlim acompanhou a sessão no Plenário e a cadeira onde ele costumava se sentar foi ornamentada com frutas e rapadura, em referência à trajetória como feirante.

Carlos Antônio dos Santos, conhecido como Carlim da Feira, morreu aos 56 anos no dia 9 de fevereiro, após não resistir aos ferimentos provocados por um atropelamento.

Natural de São Francisco de Goiás, ele vivia em Anápolis há mais de 30 anos, onde construiu trajetória pessoal, profissional e política.

Feirante dedicado, tornou-se conhecido pelo contato direto com a população e pela atuação constante ao lado de trabalhadores e famílias da cidade.

A experiência nas feiras livres contribuiu para sua entrada na política, já que o cotidiano de trabalho o aproximou das principais demandas da comunidade.

A primeira candidatura ocorreu em 2016, pelo antigo Partido da Mobilização Nacional (PMN), quando obteve 810 votos e não foi eleito.

Em 2020, disputou novamente uma vaga na Câmara Municipal, desta vez pelo Partido Verde (PV), e recebeu 1.272 votos. A eleição veio em 2024, quando foi escolhido vereador pelo Partido Social Democrático (PSD), com 2.217 votos.

No Legislativo, Carlim da Feira priorizou pautas sociais, melhorias na infraestrutura urbana e defesa da transparência. A atuação foi marcada pela escuta constante e pelo compromisso com as demandas apresentadas pela população.

