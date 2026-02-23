Homem com extensa ficha criminal é morto ao trocar tiros com a Rotam em Senador Canedo

Homem guardava armamento de uso restrito em casa do setor Morada do Morro, além de duas bananas de dinamite

Ícaro Gonçalves - 23 de fevereiro de 2026

Suspeito guardada armamento de uso restrito, incluindo de duas bananas de dinamite (Imagens: Captura de tela/ Instagram)

Um suspeito de integrar uma facção criminosa morreu após trocar tiros com policiais militares da Rotam na manhã deste domingo (22), no Setor Morada do Morro, em Senador Canedo.

A ocorrência teve início após os militares receberem denúncia sobre a existência de armas, drogas e até explosivos em uma residência do setor, suspeita de ser ligada a uma organização criminosa.

Ao chegarem ao local e iniciarem a abordagem ao morador, ele teria reagido e efetuado disparos contra os militares. Com a resistência, os policiais revidaram e atiraram contra o suspeito.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram socorro ainda no local. Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos.

Um sargento da ROTAM foi atingido por estilhaços durante a troca de tiros. Ele recebeu atendimento e está em bom estado de saúde.

Durante a revista ao imóvel, com apoio de uma cadela de detecção, foram encontrados armamentos de uso restrito, incluindo um fuzil calibre 7.62.

Também estava na casa uma pistola, dois revolveres, duas bananas de dinamites e 16 porções de maconha escondidos sobre o forro PVC.

Os explosivos foram detonados em um lote baldio da região, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

O suspeito que morreu na ocorrência possuía antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e outros delitos.

CONFRONTO 🚨 Homem com extensa ficha criminal é morto ao trocar tiros com a Rotam em Senador Canedo Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/l4Pr5q0TD9 — Portal 6 (@portal6noticias) February 23, 2026

