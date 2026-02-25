6 sinais de que o seu gato está ficando triste, segundo veterinários

Mudanças no comportamento do gato podem indicar tristeza, estresse ou até problemas de saúde, segundo orientações de veterinários e especialistas em comportamento animal

Gabriel Yuri Souto - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Portal 6)

Os gatos são conhecidos por terem comportamentos mais discretos, o que muitas vezes dificulta a identificação de sinais emocionais.

No entanto, veterinários alertam que alterações sutis na rotina podem indicar que o animal está triste, estressado ou passando por algum desconforto físico ou emocional.

A tristeza em gatos pode estar relacionada a mudanças no ambiente, ausência do tutor, falta de estímulos, dor ou até doenças. Por isso, observar o comportamento diário do pet é essencial para agir rapidamente e evitar que o quadro evolua.

Mudanças no apetite podem ser um sinal de alerta

Um dos primeiros sinais de que o gato está ficando triste é a alteração no apetite. Alguns animais passam a comer menos, enquanto outros podem apresentar aumento repentino da ingestão de alimentos.

Segundo especialistas, a redução do apetite pode indicar estresse, ansiedade ou até problemas de saúde associados ao estado emocional do animal. Por isso, qualquer mudança alimentar deve ser observada com atenção.

Falta de interesse em brincadeiras e atividades

Outro sinal comum é a perda de interesse por brinquedos e atividades que antes despertavam entusiasmo. Quando o gato evita interações, ignora estímulos ou passa a demonstrar apatia, isso pode indicar tristeza ou desânimo.

Veterinários explicam que a falta de estímulo mental e físico contribui diretamente para alterações comportamentais, especialmente em gatos que vivem exclusivamente dentro de casa.

Sono excessivo ou comportamento mais apático

Embora gatos durmam naturalmente por longos períodos, o aumento exagerado do sono pode ser um indicativo de tristeza. Quando o animal passa a dormir muito mais que o habitual e apresenta pouca disposição, o comportamento merece atenção.

Além disso, a apatia constante pode estar associada tanto a fatores emocionais quanto a condições clínicas, exigindo avaliação veterinária.

Isolamento e afastamento do tutor

Gatos tristes costumam se isolar com mais frequência. Eles podem se esconder, evitar contato ou permanecer em locais afastados da rotina da casa.

Esse comportamento geralmente aparece após mudanças significativas, como chegada de outro animal, mudança de residência ou alteração na rotina familiar.

Alterações na higiene e na aparência

Outro sinal relevante é a diminuição do autocuidado. Gatos que deixam de se limpar como de costume podem estar demonstrando estresse ou tristeza.

Em alguns casos, também pode ocorrer o oposto: lambedura excessiva, que pode indicar ansiedade ou desconforto emocional.

Vocalização diferente ou comportamento incomum

Mudanças no padrão de miados, agressividade repentina ou comportamento fora do normal também podem indicar sofrimento emocional.

Veterinários destacam que alterações comportamentais devem ser investigadas, pois podem estar ligadas tanto ao estado emocional quanto a dores ou doenças silenciosas.

Quando procurar um veterinário

Especialistas recomendam procurar um médico-veterinário sempre que os sinais persistirem por vários dias. Isso porque sintomas de tristeza podem se confundir com doenças físicas.

Além disso, manter rotina previsível, oferecer enriquecimento ambiental, brinquedos interativos e atenção diária ajuda a reduzir o estresse e melhora o bem-estar do animal.