Escondida no topo de montanhas, a pequena Toscana brasileira é um tesouro e encanta turistas

Município fundado por imigrantes em 1877 mantém dialeto, vinícolas familiares e produção recorde de uvas

Gabriel Dias - 26 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Altemir Vídeo)

Existe um lugar no Sul do Brasil onde o silêncio das montanhas é quebrado apenas pelo vento entre os parreirais.

Um município pequeno, discreto, com pouco mais de 2.600 moradores — mas que guarda uma herança cultural que atravessou gerações quase sem alterações.

Monte Belo do Sul, a 121 quilômetros de Porto Alegre, nasceu em 1877 com a chegada de 416 imigrantes italianos.

Desde então, cada colina cultivada parece contar a mesma história: trabalho familiar, respeito à terra e tradição preservada.

O que chama atenção não é apenas a paisagem que lembra vilarejos europeus. É a permanência. O dialeto vêneto ainda ecoa nas conversas, as vinícolas continuam sob gestão familiar e os costumes seguem vivos no cotidiano da cidade.

A economia gira em torno da uva — e não por acaso. Monte Belo do Sul é o maior produtor per capita da América Latina.

No período da vindima, no verão, a colheita transforma o município em cenário de celebração silenciosa, onde tradição e produção caminham juntas.

O visitante encontra igrejas imponentes, mirantes com vista para o Vale do Rio das Antas, construções históricas e ateliês que mantêm técnicas artesanais.

À mesa, pratos típicos como menarosto, massas caseiras e vinhos locais reforçam a identidade

italiana.

A 618 metros de altitude nas montanhas, o clima marca as estações com nitidez — do frio intenso do inverno às paisagens douradas do outono.

Monte Belo do Sul não se impõe pelo tamanho. Conquista pela permanência. Em meio à Serra Gaúcha, segue como um refúgio onde tradição não é lembrança — é modo de vida.



