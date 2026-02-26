Não é o frango, nem a tilápia: o melhor empanado para quem não quer comer carne vermelha
Crocante por fora, macio por dentro e feito com um ingrediente simples que quase todo mundo tem em casa
Quem quer fugir da carne vermelha nem sempre encontra opções empanadas diferentes do básico. Frango e tilápia costumam dominar o cardápio, mas existe uma alternativa surpreendente, econômica e muito saborosa: a banana empanada.
Quando preparada corretamente, ela entrega uma casquinha dourada e crocante por fora, enquanto mantém o interior macio e levemente adocicado.
O segredo está em escolher bananas nanicas maduras, porém bem firmes, para que não desmanchem durante o preparo.
O contraste entre a crosta crocante e o interior macio faz dessa receita uma excelente opção para acompanhar arroz e feijão ou servir como petisco.
Ingredientes
- Bananas nanicas maduras e bem firmes (a quantidade que desejar)
- Ovos batidos
- Farinha de trigo (quanto baste)
- Farinha de rosca (quanto baste)
- Óleo de milho para fritar
Modo de preparo
- Descasque as bananas e, se preferir, corte ao meio no sentido do comprimento.
- Passe cada banana na farinha de trigo, cobrindo bem toda a superfície.
- Em seguida, mergulhe nos ovos batidos.
- Finalize passando na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem o empanado.
- Aqueça o óleo em fogo médio até atingir aproximadamente 170 °C a 180 °C (o óleo deve estar quente, mas não fumegando).
- Frite as bananas por 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem douradas e crocantes.
- Retire e deixe escorrer em papel-toalha antes de servir.
A textura ideal deve ser crocante e firme por fora, dourada de maneira uniforme, e macia por dentro, sem excesso de óleo e sem que o empanado se solte.
Servida quente, a banana empanada surpreende até quem não abre mão dos empanados tradicionais.
