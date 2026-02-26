Não é o frango, nem a tilápia: o melhor empanado para quem não quer comer carne vermelha

Crocante por fora, macio por dentro e feito com um ingrediente simples que quase todo mundo tem em casa

Layne Brito - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem quer fugir da carne vermelha nem sempre encontra opções empanadas diferentes do básico. Frango e tilápia costumam dominar o cardápio, mas existe uma alternativa surpreendente, econômica e muito saborosa: a banana empanada.

Quando preparada corretamente, ela entrega uma casquinha dourada e crocante por fora, enquanto mantém o interior macio e levemente adocicado.

O segredo está em escolher bananas nanicas maduras, porém bem firmes, para que não desmanchem durante o preparo.

O contraste entre a crosta crocante e o interior macio faz dessa receita uma excelente opção para acompanhar arroz e feijão ou servir como petisco.

Ingredientes

Bananas nanicas maduras e bem firmes (a quantidade que desejar)

Ovos batidos

Farinha de trigo (quanto baste)

Farinha de rosca (quanto baste)

Óleo de milho para fritar

Modo de preparo

Descasque as bananas e, se preferir, corte ao meio no sentido do comprimento. Passe cada banana na farinha de trigo, cobrindo bem toda a superfície. Em seguida, mergulhe nos ovos batidos. Finalize passando na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem o empanado. Aqueça o óleo em fogo médio até atingir aproximadamente 170 °C a 180 °C (o óleo deve estar quente, mas não fumegando). Frite as bananas por 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem douradas e crocantes. Retire e deixe escorrer em papel-toalha antes de servir.

A textura ideal deve ser crocante e firme por fora, dourada de maneira uniforme, e macia por dentro, sem excesso de óleo e sem que o empanado se solte.

Servida quente, a banana empanada surpreende até quem não abre mão dos empanados tradicionais.

