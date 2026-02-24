Não frite mais carne: o truque dos restaurantes de rico que está fazendo sucesso

Vídeo de Adilson Figueira mostra técnica simples com água fervente e ervas que promete deixar a carne mais macia antes do preparo final

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto
Truque de não fritar mais carne viraliza nas redes e mostra técnica com água fervente e ervas que pode deixar a carne mais macia e saborosa.
(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O truque de não fritar mais carne tem viralizado nas redes sociais após a divulgação de uma técnica culinária apresentada por Adilson Figueira no YouTube.

O método propõe mergulhar a carne em água fervente com ervas antes do preparo tradicional, o que pode influenciar na textura e no sabor.

Segundo Adilson Figueira, o processo começa com o aquecimento de cerca de um litro de água junto com casca de cebola seca, sal, orégano, páprica, alecrim e folhas de louro.

Em seguida, a pessoa coloca a carne, como a alcatra usada no exemplo, na água fervente por aproximadamente cinco minutos.

Como funciona a técnica antes do preparo da carne

A técnica orienta apenas escaldar a carne na água quente, sem prolongar o cozimento. Depois disso, o preparo segue normalmente, com temperos ao gosto do cozinheiro, como alho amassado, sal e pimenta-do-reino.

Além disso, o escaldamento pode ajudar a limpar a superfície da carne e iniciar uma leve preparação da textura. Por isso, alguns cozinheiros utilizam processos semelhantes antes de grelhar ou selar cortes mais espessos.

Por que o truque de não fritar mais carne viralizou

O método ganhou destaque porque apresenta uma alternativa simples ao preparo direto na frigideira. Ao mesmo tempo, o uso de ervas na água fervente pode acrescentar aroma inicial ao alimento, o que contribui para um sabor mais intenso após o tempero.

Outro fator que impulsionou o interesse foi a praticidade dos ingredientes utilizados. A receita usa itens comuns na cozinha, o que facilita a reprodução do truque sem técnicas complexas.

Informações divulgadas no vídeo

As orientações foram divulgadas por Adilson Figueira em um vídeo no YouTube intitulado “Pare de fritar a carne: este é o truque dos restaurante de rico”.

No conteúdo, ele demonstra o passo a passo e reforça que, após o escaldamento, a carne deve ser temperada normalmente antes de ir para a grelha ou outro tipo de preparo.

Especialistas em culinária explicam que técnicas prévias, como escaldar a carne, podem alterar textura e suculência. No entanto, o resultado final depende do corte escolhido, do tempo aplicado e da forma de finalização utilizada.

Veja vídeo:

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

