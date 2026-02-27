6 despesas que podem reduzir o valor do Imposto de Renda, segundo contadores

Estratégias simples podem representar diferença significativa no valor final pago

Magno Oliver - 27 de fevereiro de 2026

Declaração IRPF 2019. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Imposto de Renda é um tributo federal cobrado anualmente sobre os rendimentos de pessoas físicas e jurídicas no Brasil. A cobrança ocorre porque parte da renda do contribuinte deve ser destinada ao financiamento de serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura.

Todos os anos, a Receita Federal exige a declaração detalhada dos ganhos e das despesas, permitindo o ajuste entre o que foi pago ao longo do ano e o valor efetivamente devido.

Os profissionais da Contabilidade explicam que o contribuinte que opta pelo modelo completo da declaração pode reduzir legalmente o imposto a pagar ao informar determinadas despesas previstas na legislação.

Diferentemente do modelo simplificado, que aplica um desconto padrão, a declaração completa permite abater gastos específicos que diminuem a base de cálculo do tributo.

1. Custos jurídicos que diminuem o imposto

Despesas com advogados podem ser abatidas quando estiverem relacionadas a processos que geraram rendimentos tributáveis, como ações trabalhistas. O valor pago ao profissional é descontado do total recebido na causa, reduzindo a base de cálculo do imposto incidente sobre aquele ganho específico.

2. Planejamento com previdência complementar

Contribuições feitas ao plano de previdência privada do tipo PGBL permitem dedução de até 12% da renda bruta tributável anual. Especialistas destacam que essa estratégia é bastante utilizada para reduzir o imposto devido. A regra não se aplica ao VGBL, que possui tratamento tributário diferente.

3. Descontos permitidos para profissionais autônomos

Quem atua como profissional liberal sem CNPJ pode registrar despesas no livro-caixa. Gastos com aluguel de espaço profissional, contas de consumo e materiais indispensáveis ao trabalho podem ser abatidos. Isso reduz a renda tributável declarada.

4. Encargos de imóveis alugados

Proprietários que recebem aluguel podem deduzir despesas como IPTU e condomínio, desde que esses custos sejam pagos por eles. Esses valores diminuem o rendimento tributável proveniente da locação, impactando diretamente no cálculo final do imposto.

5. Pensão formalizada garante abatimento

Pagamentos de pensão alimentícia estabelecidos por decisão judicial ou acordo oficial podem ser deduzidos integralmente. Para isso, é indispensável que haja comprovação legal. O beneficiário deve declarar o valor recebido como rendimento tributável.

6. Doações que reduzem o valor devido

Contribuições destinadas a fundos voltados à criança, ao adolescente ou ao idoso permitem abatimento direto no imposto apurado, respeitando o limite global permitido pela legislação. Além do benefício fiscal, o contribuinte apoia projetos de impacto social.

