Isenção do Imposto de Renda: brasileiros com doenças graves têm direito ao benefício

Legislação brasileira prevê isenção do Imposto de Renda para aposentados, pensionistas e reformados diagnosticados com doenças graves, mediante comprovação médica

Gabriel Yuri Souto - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A legislação brasileira garante a isenção do Imposto de Renda para pessoas diagnosticadas com doenças graves, desde que os rendimentos sejam provenientes de aposentadoria, pensão ou reforma militar.

A informação foi divulgada em conteúdo publicado pela TV Brasil, que explicou as regras e condições para acesso ao benefício.

De acordo com a norma, o direito à isenção não se aplica a qualquer tipo de renda. Pelo contrário, ele vale especificamente para rendimentos previdenciários, como aposentadorias, pensões e proventos de reforma.

Assim, salários de quem ainda está na ativa, por exemplo, não entram automaticamente nessa regra.

Doenças que garantem a isenção

A legislação prevê o benefício para pacientes diagnosticados com ao menos 16 condições graves. Entre elas estão câncer, cardiopatia grave, doença de Parkinson, esclerose múltipla, cegueira e AIDS.

Além disso, o diagnóstico médico é o principal requisito para comprovar a condição de saúde. Ou seja, sem laudo médico oficial, o pedido de isenção não pode ser analisado pela fonte pagadora.

Como solicitar o benefício

Para obter a isenção do Imposto de Renda, o beneficiário deve apresentar um laudo médico que comprove a doença grave.

Em seguida, precisa procurar a fonte pagadora do benefício, como o INSS ou o órgão responsável pela previdência.

Depois da análise e validação dos documentos, o desconto do Imposto de Renda deixa de ser realizado sobre os rendimentos permitidos pela lei. Dessa forma, o contribuinte passa a receber o valor integral do benefício previdenciário.

Direito à restituição retroativa

Outro ponto importante é que o paciente também pode solicitar a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

No entanto, isso só ocorre após o reconhecimento oficial do direito à isenção.

Portanto, especialistas destacam que pessoas com doenças graves devem buscar orientação e verificar se se enquadram nos critérios legais.

Com a documentação correta e o pedido formal, é possível interromper a cobrança do imposto e ainda recuperar valores pagos anteriormente.

