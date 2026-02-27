Márcio Corrêa chama Coronel Adailton de “ladrão de formatura” e propagador de fake news

"Apaga a mensagem não, coronel fake. Como nunca honrou sua farda, tenta pelo menos honrar suas calças”, respondeu o prefeito após deputado comentar rumor de que o chefe do Executivo deixaria o PL

Danilo Boaventura - 27 de fevereiro de 2026

Márcio Corrêa e Coronel Adailton. (Imagens: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), chamou o deputado estadual Coronel Adailton (SD) de “ladrão de formatura” e o acusou de propagar fake news durante um embate nas redes sociais nesta sexta-feira (27).

A troca de ataques começou após uma publicação em um jornal de propriedade do deputado afirmar que o prefeito deixaria o PL para retornar ao MDB, com o objetivo de apoiar Daniel Vilela (MDB) ao Governo de Goiás, em vez do senador Wilder Morais (PL), já lançado como pré-candidato.

Segundo o veículo, Márcio teria confirmado a mudança a pedido do governador Ronaldo Caiado (PSD). Ainda conforme o texto, o movimento ocorreria de forma silenciosa para evitar desgaste com a base bolsonarista que o elegeu.

Nos comentários no Instagram, Coronel Adailton escreveu: “Mais uma vez mostrando a sua personalidade”.

Márcio respondeu: “Jornaleco do coronel ladrão de formatura propagando fake news”. O comentário foi posteriormente apagado pelo jornal.

Depois, o prefeito voltou a se manifestar e elevou o tom das críticas:

“Jornaleco do coronel ladrão de farda, apaga a mensagem não, coronel fake. Como nunca honrou sua farda, tenta pelo menos honrar suas calças”.

