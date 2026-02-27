Para substituir barracas encharcadas, ONG cria tendas impermeáveis com luz e energia solar para pessoas em situação de rua

Projeto em Portland testa seis unidades de abrigo impermeável com piso isolado e energia solar como etapa de transição para moradia mais segura

Gabriel Dias - 27 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/KGW News)

Em Portland, cidade do Oregon, onde a chuva é constante e transforma as noites em uma prova diária de resistência e perigo, uma organização decidiu mitigar um problema básico: o abrigo que deveria proteger pessoas em situação de rua acaba degradado.

Quando roupas, cobertores e sacos de dormir absorvem a água da chuva, o frio se torna ainda mais perigoso para pessoas vulneráveis.

Foi a partir dessa realidade que a ONG Harbor of Hope, liderada por Homer Williams, começou a distribuir tendas resistentes, feitas de plástico, para pessoas em situação de rua.

O modelo aposta em uma estrutura impermeável, menos vulnerável ao vento e à umidade. As unidades contam com piso isolado e espaço suficiente para duas pessoas e um animal de estimação.

Além disso, a estrutura conta com lâmpada interna e carregador solar para celular. A ideia é reduzir danos enquanto alternativas permanentes, que devem partir do Estado, não chegam.

Antes de consolidar o formato, a equipe ouviu moradores para ajustar detalhes práticos, como proteção contra o frio e organização de pertences.

A iniciativa também prevê que o desempenho seja melhor em áreas protegidas e gerenciadas, onde haja algum controle e suporte.

Para Williams, a lógica é criar uma etapa intermediária: um abrigo mais seguro que permita às pessoas em situação de rua manter a saúde e a estabilidade mínimas para buscar soluções como casas pequenas, motéis reformados ou futuros apartamentos.

