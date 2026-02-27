YouTuber mostra a diferença na estabilidade da câmera do iPhone 17 em comparação com a câmera do novo Samsung Galaxy S26 Ultra

Criador conhecido colocou dois lançamentos frente a frente e a comparação revelou diferenças visíveis

(Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado na rede social X chamou atenção ao colocar frente a frente dois dos smartphones mais aguardados do ano: o iPhone 17 e o Samsung Galaxy S26 Ultra.

O comparativo foi realizado pelo YouTuber Vadim Yuryev, que utilizou os dois aparelhos simultaneamente para testar a estabilidade das câmeras em situações reais de movimento.

No vídeo, Yuryev grava caminhando e realizando deslocamentos contínuos, cenário ideal para avaliar o desempenho dos sistemas de estabilização óptica e digital presentes nos dispositivos.

Embora ambos tragam tecnologias avançadas de compensação de tremores, as imagens indicam que o Galaxy S26 Ultra conseguiu manter maior suavidade em determinados trechos, reduzindo oscilações e entregando um vídeo mais uniforme.

A publicação rapidamente ganhou repercussão entre usuários da plataforma. Muitos internautas elogiaram o desempenho do modelo da Samsung, destacando a evolução da marca em processamento de imagem e estabilização de vídeo.

Comentários na postagem ressaltaram que o resultado demonstra um avanço significativo da fabricante sul-coreana na disputa pelo posto de melhor câmera em smartphones premium.

Tanto Apple quanto Samsung vêm intensificando investimentos em sensores maiores, inteligência artificial aplicada ao vídeo e estabilização híbrida.

Embora o teste de Yuryev não tenha caráter científico ou laboratorial, a comparação prática reforçou como a qualidade de gravação em movimento se tornou um dos principais diferenciais competitivos entre os celulares topo de linha em 2026.

Confira o vídeo comparativo:

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

