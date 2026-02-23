iPhone 17 é dado a funcionário na festa da firma, mas ao abrir a caixa ele tem uma surpresa

Prêmio anunciado como celular de última geração vira pegadinha e gera constrangimento durante confraternização na China

Isabella Victória - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Ultimosegundo.ig.com)

A noite prometia ser inesquecível.

Entre brindes, discursos e sorteios, o momento mais aguardado da confraternização finalmente chegou: o anúncio do prêmio principal.

O nome ecoou pelo salão, aplausos tomaram conta do ambiente e, diante de todos, um funcionário foi declarado vencedor de um iPhone 17 Pro Max.

A caixa era impecável. Sacola da marca, embalagem semelhante à original e até uma nota fiscal impressa reforçavam a cena.

Nada indicava que havia algo fora do lugar. Mas a surpresa só veio depois.

Da euforia à frustração

O caso aconteceu em um hospital na província de Guangdong, no sul da China.

O funcionário, identificado como Jiang Jiang, recebeu o que parecia ser o prêmio máximo da noite — um aparelho avaliado em 9.988 yuans (cerca de R$ 7 mil).

Segundo ele, a entrega ocorreu publicamente, com direito à divulgação do valor do celular. Colegas comemoraram, e a vitória parecia legítima.

Animado, Jiang decidiu não abrir a caixa ali mesmo.

Preferiu guardar o momento para casa, planejando surpreender a esposa com a novidade.

Contudo, ao finalmente romper o lacre, a expectativa virou constrangimento.

Dentro da embalagem não havia smartphone algum. No lugar do aparelho, ele encontrou dois chocolates, três pirulitos e pedaços de azulejo.

Pegadinha organizada pela chefia

De acordo com o próprio funcionário, a ideia teria partido do gerente da equipe.

O hospital, como instituição, não teria autorizado a compra do celular.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jiang contou que todos os colegas acreditaram que ele realmente havia conquistado o prêmio.

Por isso, inicialmente sentiu-se “o grande vencedor” da noite. Porém, após a revelação, disse ter se sentido exposto.

“O ano deveria começar com sorte, mas transformaram a festa em um 1º de abril”, afirmou.

Apesar de declarar que não precisa do aparelho, ele exige um pedido público de desculpas pelo constrangimento.

Confraternizações e limites

Festas corporativas são tradicionais na China durante o período do Ano Novo Lunar, celebrado em fevereiro.

Muitas empresas promovem sorteios e distribuem prêmios para marcar o encerramento do ciclo anterior.

No entanto, o episódio reacendeu debates nas redes sociais sobre limites entre humor e desrespeito no ambiente de trabalho.

Para alguns internautas, tratou-se apenas de uma brincadeira mal calculada.

Para outros, a exposição pública ultrapassou o tom de descontração esperado em eventos corporativos.

O que era para ser o ponto alto da noite acabou virando assunto nacional — e não pelo prêmio.

