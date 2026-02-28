Fim de uma era: marca de carros fecha as portas de todas as concessionárias no Brasil

Encerramento das vendas de veículos novos marca mudança estratégica da fabricante, que passará a atuar apenas com serviços de manutenção e pós-venda no país

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

A fabricante japonesa Subaru encerrou a venda de veículos zero-quilômetro no Brasil e fechou todas as suas concessionárias no território nacional. A informação foi divulgada em conteúdos informativos do setor automotivo que acompanham o desempenho da marca no país.

Nos últimos anos, a marca perdeu espaço no mercado brasileiro. Além disso, a ausência de novos lançamentos reduziu o interesse do público e limitou a renovação do portfólio.

Com o esgotamento do estoque da linha 2023 do SUV Forester, a última concessionária, localizada em São Paulo (SP), encerrou as atividades comerciais. A partir desse momento, a empresa deixou de oferecer veículos novos de forma oficial no país.

Dessa forma, as unidades restantes precisaram seguir as regras legais de comercialização, o que permitiu a venda apenas como seminovas após o prazo de emplacamento.

Normas ambientais aceleraram a saída comercial

Outro fator decisivo envolveu a atualização das regras ambientais brasileiras. Com a entrada do Proconve L8, o país passou a exigir limites mais rigorosos de emissão de poluentes.

Nesse contexto, os motores utilizados pela fabricante exigiriam investimentos elevados para se adequar às novas exigências. Por isso, modelos como o Forester perderam viabilidade para importação regular.

Consequentemente, a continuidade das vendas se tornou cada vez mais difícil, especialmente sem previsão de novos lotes adaptados às normas ambientais vigentes.

(Foto: Divulgação/Subaru)

Suporte aos proprietários continuará ativo

Apesar do encerramento das concessionárias, a marca continuará atuando no Brasil por meio dos serviços de manutenção e pós-venda. O atendimento aos proprietários seguirá sob responsabilidade do grupo Caoa.

Assim, revisões, fornecimento de peças e garantias continuarão disponíveis para os clientes. Além disso, oficinas parceiras e unidades ligadas ao grupo prestarão assistência técnica normalmente.

Portanto, embora a venda de veículos novos tenha sido interrompida, os donos de carros da marca ainda contarão com suporte técnico e atendimento especializado no país.

