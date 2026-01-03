Briga por som alto termina com bomba arremessada, faca e pauladas em Anápolis

Imagens de câmeras de segurança captaram toda a confusão, registrando inclusive as agressões

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2026

Confusão escalou para a luta corporal no meio da rua. (Foto: Reprodução)

O que começou com uma reclamação de som alto terminou em uma violenta briga generalizada na tarde deste sábado (03), no bairro Recanto do Sol, em Anápolis. A confusão entre vizinhos envolveu o arremesso de uma bombinha, ameaças com faca e agressões com pedaços de madeira.

Tudo teria começado quando um homem, de 51 anos, incomodado com o volume do som vindo da casa ao lado, decidiu arremessar uma bomba no quintal do vizinho. A ação desencadeou uma série de agressões físicas em plena via pública.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o autor da bomba foi até o portão do vizinho portando uma faca na cintura para tirar satisfação. Ao ser confrontado pelo vizinho e pelo pai dele, o homem sacou a arma branca e tentou desferir golpes contra os dois.

Em meio à luta corporal, o pai do vizinho conseguiu conter o agressor e, utilizando um pedaço de madeira, desferiu um golpe na cabeça dele. O filho, de 25 anos, também teria participado da agressão logo em seguida, aparentemente jogando um tijolo.

Na sequência, entrou no carro e deixou o local. Vizinhos que acompanharam toda a ação acionaram o socorro para o homem ferido. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local, mas recusou ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Apesar das agressões sofridas, o homem que iniciou a confusão com a bomba e a faca acabou sendo preso em flagrante por tentativa de homicídio, já que as imagens comprovaram que ele foi ao local com a intenção de atacar os vizinhos. O pai do vizinho também foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

As armas utilizadas no conflito, que são a faca e o pedaço de madeira, não foram localizadas pela polícia. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

ENTRE VIZINHOS 👊 Briga por som alto termina com bomba arremessada, faca e pauladas em Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/mmPVWNswHI — Portal 6 (@portal6noticias) January 4, 2026

