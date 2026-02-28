Não é na porta da geladeira: o lugar certo para guardar o leite e fazê-lo durar mais

Mudança simples no jeito de armazenar pode evitar desperdício e melhorar a conservação principalmente depois de aberto

Layne Brito - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash)

Quase todo mundo faz igual: chega do mercado, abre a geladeira e coloca o leite na porta, bem no suporte “feito pra isso”. Só que esse hábito, apesar de comum, é um dos que mais encurtam a vida útil do produto e explica por que, às vezes, o leite azeda “antes do esperado” mesmo estando dentro da validade.

O motivo não é o leite em si, mas a temperatura. A porta da geladeira é a área que mais sofre variações térmicas, porque abre e fecha o tempo todo.

Cada vez que isso acontece, o ar frio se dispersa e a porta recebe mais calor do ambiente. Para alimentos sensíveis, como leite, essa instabilidade pode acelerar alterações de sabor e reduzir a conservação após aberto.

Segundo orientações de segurança alimentar, o lugar mais adequado para armazenar leite é a parte mais fria e estável da geladeira geralmente nas prateleiras internas do meio para o fundo, longe da porta.

Ali, a temperatura se mantém mais constante, o que ajuda a retardar a proliferação de micro-organismos e preserva melhor o produto, principalmente quando ele já foi aberto.

Outro detalhe que faz diferença é manter o leite bem fechado e evitar deixá-lo fora da geladeira por muito tempo durante o uso. O ideal é retirar, servir e devolver imediatamente.

Além disso, vale checar se a geladeira está realmente em temperatura adequada, já que equipamentos muito cheios ou com vedação ruim podem oscilar mais do que o normal.

No fim, a mudança é pequena, mas o efeito é grande: guardar o leite no lugar certo reduz desperdício, mantém o sabor por mais tempo e ajuda o produto a durar mais dias na geladeira sem depender de “sorte” ou de prazo no rótulo.

