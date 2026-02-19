Jogar leite na hora de fritar ovo: para que serve e por que é recomendado

Técnica ganhou força nas redes por prometer um ovo mais macio e uniforme

Layne Brito - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem nunca tentou fritar um ovo e acabou com a clara queimada embaixo, mas ainda “crua” por cima? Ou então com a gema passando do ponto em poucos segundos? Um truque que voltou a viralizar promete resolver esse tipo de problema com um gesto simples: colocar um pouco de leite na frigideira na hora de fritar o ovo.

A ideia parece estranha à primeira vista, mas tem uma explicação: ao aquecer, o leite libera vapor e ajuda a criar um ambiente úmido na frigideira.

Isso faz a clara cozinhar de forma mais uniforme, sem ressecar tão rápido, e pode facilitar o controle do ponto da gema.

O principal objetivo é “amaciar” o processo de fritura. Em vez de depender apenas do calor direto da frigideira, o leite adiciona umidade e cria um efeito parecido com cozinhar a vapor.

Na prática, isso pode trazer alguns resultados bem específicos:

clara mais macia e bem cozida por cima, sem precisar mexer no ovo;

menos risco de queimar a base enquanto a parte de cima ainda está crua;

gema mais fácil de manter cremosa, porque o cozimento fica mais equilibrado.

Por que recomendam essa técnica?

O motivo é simples: ela “corrige” um erro comum do dia a dia, que é cozinhar o ovo em fogo alto demais. Com o vapor, o calor se distribui melhor e o ovo tende a cozinhar de forma mais controlada.

Além disso, para quem gosta de um ovo com textura mais suave e sem borda crocante, o resultado costuma agradar.

Como fazer do jeito certo

Para o truque funcionar, o segredo é usar pouco leite e controlar o fogo. Uma sugestão prática:

Aqueça a frigideira em fogo baixo ou médio-baixo.

Se quiser, unte com um pouco de manteiga ou óleo.

Quebre o ovo na frigideira.

Adicione um pequeno “golinho” de leite na lateral, sem jogar diretamente em cima do ovo.

Tampe por alguns segundos para o vapor agir.

Retire quando a clara estiver firme e a gema no ponto desejado.

Dá certo para todo mundo?

Depende do resultado que você procura. Se a sua preferência é aquele ovo com bordas bem crocantes e aparência mais “frita”, o leite pode deixar o preparo mais suave e úmido do que você gostaria.

Outro ponto: é importante evitar exagero, porque muito leite pode “cozinhar” o ovo demais e até alterar levemente a textura.

A técnica funciona melhor como um ajuste fino, não como ingrediente principal.

O truque vale a pena?

Para quem quer um ovo mais macio, com clara bem cozida e gema controlada, sim, o método pode ajudar bastante. No fim, não é mágica: é vapor e técnica.

E, como toda dica de cozinha, o melhor teste é na prática, ajustando o fogo e a quantidade até chegar no ponto ideal.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!