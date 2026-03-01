Conheça a cidade mais alta do Brasil que encanta pela beleza natural

A cerca de 1.628 metros de altitude, o município paulista é referência nacional em turismo de inverno e paisagens serranas

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em destinos de inverno no Brasil, existe uma cidade lembrada com muito carinho por turistas.

Localizada na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, Campos do Jordão está a cerca de 1.628 metros acima do nível do mar, sendo considerada o município mais alto do Brasil.

Conhecida como a “Suíça brasileira”, Campos do Jordão se destaca pelo clima de montanha, pelas temperaturas mais baixas e pela arquitetura inspirada em vilas europeias.

Durante o inverno, os termômetros costumam registrar marcas abaixo dos 10 °C, atraindo turistas em busca de frio e gastronomia típica.

Entre os principais pontos turísticos estão o Capivari, centro turístico com lojas, restaurantes e bares; o Parque Amantikir, famoso pelos jardins temáticos; e o Ducha de Prata, conjunto de quedas d’água cercadas por trilhas.

Além do turismo de inverno, a cidade também oferece passeios de natureza, como trilhas, mirantes e áreas de preservação ambiental.

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, realizado anualmente, é outro destaque, reunindo música clássica e atrações culturais.

Com infraestrutura voltada ao turismo, hotéis charmosos e clima serrano, Campos do Jordão se consolidou como um dos destinos mais procurados do Brasil para quem deseja curtir temperaturas mais amenas e paisagens de montanha.



