Empresas que sempre abrem vagas em home office e estão contratando
Empresas que sempre abrem vagas em home office ganham destaque por concentrarem oportunidades remotas com requisitos acessíveis e processos online
O interesse por vagas em home office continua crescendo no Brasil. Muitos profissionais buscam flexibilidade e oportunidades em empresas digitais. Nesse cenário, conteúdos nas redes sociais têm ajudado a divulgar processos seletivos ativos.
As informações foram divulgadas por Beatriz Bonatto, do perfil @bioncaz, que produz vídeos com dicas e humor sobre o mercado de trabalho. No conteúdo, ela destaca empresas que frequentemente mantêm vagas remotas abertas ao longo do ano.
Empresas com vagas remotas recorrentes
De acordo com o vídeo, algumas plataformas concentram diversas oportunidades com modelo remoto. Por isso, a orientação é pesquisar por termos específicos e filtrar o tipo de trabalho como “remoto”. Assim, o candidato consegue visualizar vagas atualizadas em diferentes áreas.
- Melhorar a imunidade: especialistas revelam a temperatura certa do banho e como ela pode fazer toda a diferença
- Quem tem sabugo de milho guardado em casa tem um tesouro: a utilidade pouco conhecida, mas que vale milhões
- Flagrados com 32 kg de peixes, dupla recebe R$ 3,2 mil em multas e pode responder por crime ambiental
Entre os exemplos citados, aparecem funções de atendimento, marketing e setores administrativos. Além disso, muitos cargos exigem boa comunicação, organização e conhecimentos básicos em ferramentas digitais. Esses requisitos costumam ser considerados acessíveis para quem está começando.
Nuvemshop e oportunidades home office
Outra empresa mencionada é a Nuvemshop, que mantém um portal de carreiras com vagas abertas. Segundo o conteúdo, basta acessar a página oficial e aplicar o filtro de trabalho remoto. Dessa forma, surgem diversas oportunidades disponíveis.
Entre as funções destacadas está a de analista de cobrança pleno. Nesse caso, profissionais com experiência na área podem ter vantagem no processo seletivo. Ainda assim, a empresa também divulga vagas administrativas e de suporte.
RD Station e vagas com modelo remoto
A RD Station também foi citada como empresa que costuma abrir processos seletivos frequentes. Conforme explicado, a companhia oferece vagas remotas e presenciais. As oportunidades presenciais aparecem, principalmente, em cidades como Florianópolis e Fortaleza.
No entanto, ao filtrar o modelo remoto na página de carreiras, o candidato encontra opções para trabalhar de casa. Por isso, acompanhar o site oficial pode aumentar as chances de encontrar novas vagas.
Como aumentar as chances de contratação
Por fim, o conteúdo reforça a importância de acompanhar plataformas de recrutamento com frequência. Além disso, manter o currículo atualizado é essencial. Outro ponto relevante é ler atentamente os requisitos antes de se candidatar.
Portanto, mesmo quem não possui experiência avançada pode encontrar vagas em home office. Desde que atenda aos requisitos básicos, o candidato pode participar dos processos seletivos e disputar oportunidades remotas.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!