Empresas que sempre abrem vagas em home office e estão contratando

Empresas que sempre abrem vagas em home office ganham destaque por concentrarem oportunidades remotas com requisitos acessíveis e processos online

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O interesse por vagas em home office continua crescendo no Brasil. Muitos profissionais buscam flexibilidade e oportunidades em empresas digitais. Nesse cenário, conteúdos nas redes sociais têm ajudado a divulgar processos seletivos ativos.

As informações foram divulgadas por Beatriz Bonatto, do perfil @bioncaz, que produz vídeos com dicas e humor sobre o mercado de trabalho. No conteúdo, ela destaca empresas que frequentemente mantêm vagas remotas abertas ao longo do ano.

Empresas com vagas remotas recorrentes

De acordo com o vídeo, algumas plataformas concentram diversas oportunidades com modelo remoto. Por isso, a orientação é pesquisar por termos específicos e filtrar o tipo de trabalho como “remoto”. Assim, o candidato consegue visualizar vagas atualizadas em diferentes áreas.

Entre os exemplos citados, aparecem funções de atendimento, marketing e setores administrativos. Além disso, muitos cargos exigem boa comunicação, organização e conhecimentos básicos em ferramentas digitais. Esses requisitos costumam ser considerados acessíveis para quem está começando.

Nuvemshop e oportunidades home office

Outra empresa mencionada é a Nuvemshop, que mantém um portal de carreiras com vagas abertas. Segundo o conteúdo, basta acessar a página oficial e aplicar o filtro de trabalho remoto. Dessa forma, surgem diversas oportunidades disponíveis.

Entre as funções destacadas está a de analista de cobrança pleno. Nesse caso, profissionais com experiência na área podem ter vantagem no processo seletivo. Ainda assim, a empresa também divulga vagas administrativas e de suporte.

RD Station e vagas com modelo remoto

A RD Station também foi citada como empresa que costuma abrir processos seletivos frequentes. Conforme explicado, a companhia oferece vagas remotas e presenciais. As oportunidades presenciais aparecem, principalmente, em cidades como Florianópolis e Fortaleza.

No entanto, ao filtrar o modelo remoto na página de carreiras, o candidato encontra opções para trabalhar de casa. Por isso, acompanhar o site oficial pode aumentar as chances de encontrar novas vagas.

Como aumentar as chances de contratação

Por fim, o conteúdo reforça a importância de acompanhar plataformas de recrutamento com frequência. Além disso, manter o currículo atualizado é essencial. Outro ponto relevante é ler atentamente os requisitos antes de se candidatar.

Portanto, mesmo quem não possui experiência avançada pode encontrar vagas em home office. Desde que atenda aos requisitos básicos, o candidato pode participar dos processos seletivos e disputar oportunidades remotas.

