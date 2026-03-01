Flagrados com 32 kg de peixes, dupla recebe R$ 3,2 mil em multas e pode responder por crime ambiental

Flagrados com 32 kg de peixes, dupla recebe R$ 3,2 mil em multas durante fiscalização da Operação Piracema no interior de São Paulo

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Polícia Ambiental/Divulgação)

Dois homens, de 56 e 54 anos, receberam R$ 3.240 em multas por pesca ilegal após fiscalização no Rio Aguapeí, entre Lucélia e Valparaíso, no interior de São Paulo. As informações foram registradas pelo g1 Presidente Prudente com base nos dados divulgados pela Polícia Militar Ambiental.

A equipe realizava patrulhamento de rotina durante a Operação Piracema e, nesse contexto, identificou três pescadores saindo da margem do rio com redes e peixes, nas proximidades da ponte em Valparaíso.

Suspeitos tentam fugir ao notar a fiscalização

Assim que perceberam a presença dos policiais, os suspeitos correram em direção ao rio e abandonaram os materiais de pesca. Ainda durante a ação, os agentes conseguiram deter um dos envolvidos no próprio local.

Logo depois, os policiais localizaram documentos pessoais em um rancho às margens do rio. Com isso, a equipe identificou o segundo suspeito e formalizou a ocorrência com base nas provas encontradas.

Apreensão de peixes e equipamentos ilegais

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 32 quilos de peixes das espécies curimbatá e piauçu. Além disso, a equipe recolheu uma tarrafa, dez redes de nylon e duas boias usadas na atividade irregular.

Dessa forma, os materiais confirmaram a prática de pesca em período proibido, o que caracteriza infração ambiental.

Piracema proíbe captura de espécies nativas

A Polícia Ambiental reforçou que a captura de peixes nativos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná permanece proibida durante a Piracema, período essencial para a reprodução das espécies.

Por isso, a legislação ambiental estabelece restrições específicas para proteger os rios e manter o equilíbrio ecológico. Além das multas aplicadas, os envolvidos poderão responder por crime ambiental conforme as normas vigentes.

Enquanto isso, a Operação Piracema segue com fiscalizações intensificadas em pontos estratégicos da região. O objetivo é coibir a pesca ilegal e, ao mesmo tempo, preservar as espécies durante o ciclo reprodutivo.