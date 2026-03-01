Ministério da Saúde emite alerta máximo para brasileiros moram em SC, PR, RS, SP, RJ, MG, RO e DF

Avanço recente da mpox no Brasil intensifica a vigilância epidemiológica e amplia o monitoramento em estados com maior número de notificações

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O avanço recente da mpox no Brasil levou o Ministério da Saúde a emitir alerta máximo para moradores de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia e do Distrito Federal. As informações foram divulgadas em conteúdo informativo que repercute dados oficiais sobre o monitoramento da doença no país.

Monitoramento reforçado e aumento de notificações

Dados atualizados indicam cerca de 90 casos confirmados da doença em território nacional, além de mais de 180 notificações suspeitas que seguem em investigação. São Paulo concentra a maior parte dos registros. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro e outros estados que passaram a integrar o monitoramento reforçado nas últimas semanas.

Diante desse cenário, a vigilância epidemiológica foi intensificada, especialmente em áreas urbanas com maior circulação de pessoas. O Sistema Único de Saúde (SUS) mantém estrutura ativa para atender pacientes, realizar exames laboratoriais e adotar medidas de isolamento quando necessário.

O que é a mpox e como ocorre a transmissão

A mpox é uma doença infecciosa causada por um vírus da mesma família da antiga varíola. A transmissão ocorre, principalmente, por contato direto com lesões na pele de pessoas infectadas. Além disso, o contato com secreções e objetos de uso pessoal também pode facilitar a disseminação do vírus.

O período de incubação varia de três a 21 dias. Nesse intervalo, a pessoa pode não apresentar sintomas imediatos, o que exige atenção redobrada diante de sinais suspeitos.

Sintomas mais comuns da doença

Entre os sintomas mais frequentes estão febre, dores musculares, cansaço intenso e erupções cutâneas. Essas lesões costumam surgir em forma de bolhas ou feridas e podem se espalhar pelo corpo ao longo dos dias.

Por isso, a orientação das autoridades de saúde é procurar atendimento médico ao perceber sinais compatíveis com a doença. O diagnóstico precoce contribui para o controle da transmissão e para o acompanhamento adequado do paciente.

Prevenção, tratamento e orientação das autoridades

Atualmente, não existe um tratamento específico aprovado para a mpox. O acompanhamento médico foca no alívio dos sintomas e na prevenção de complicações ao longo do quadro clínico.

Pessoas diagnosticadas devem cumprir isolamento até a cicatrização completa das lesões. Além disso, medidas simples ajudam a reduzir o risco de contágio, como evitar contato íntimo com casos suspeitos, não compartilhar objetos pessoais e manter a higiene frequente das mãos.

O alerta emitido pelo Ministério da Saúde acompanha a vigilância internacional conduzida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que segue monitorando surtos em diversos países. Diante disso, a recomendação oficial é buscar informações confiáveis e atenção imediata em caso de sintomas suspeitos.

