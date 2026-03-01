Profissionais do sexo devem declarar Imposto de Renda quando atingem limite legal

Mesmo sem regulamentação específica da atividade, profissionais do sexo precisam cumprir as mesmas regras fiscais aplicadas a trabalhadores autônomos

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Um vídeo divulgado pelo perfil @fantinoticiass esclareceu uma dúvida que ainda gera questionamentos: profissionais do sexo precisam pagar Imposto de Renda? A resposta é sim — desde que os rendimentos ultrapassem o limite anual de obrigatoriedade estabelecido pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de uma nova lei. A regra já vale há anos e se aplica a qualquer trabalhador autônomo. No Brasil, a prostituição não é crime e está incluída na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 5198-05). No entanto, a atividade não possui regulamentação específica.

Quando a declaração é obrigatória

Especialistas explicam que, para o Fisco, a origem da renda não interfere na obrigação tributária. O que importa é o valor recebido ao longo do ano.

Se os rendimentos tributáveis ultrapassarem o limite anual definido pela Receita Federal, a profissional deve apresentar a declaração de Imposto de Renda. Além disso, quando os ganhos mensais superam o teto de isenção, é necessário recolher o imposto por meio do Carnê Leão.

Essa exigência vale para todos os profissionais que recebem pagamentos de pessoas físicas sem vínculo empregatício.

Como funciona o Carnê Leão

O Carnê Leão é o sistema utilizado por trabalhadores autônomos para recolher o imposto mensalmente. A profissional deve registrar os valores recebidos e efetuar o pagamento conforme a tabela progressiva.

Depois, ela importa esses dados para a declaração anual. Também é possível utilizar o programa ou aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível no site oficial da Receita Federal.

No sistema, os valores devem ser informados na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior”, na opção “Trabalho Não Assalariado”. Não é obrigatório informar o CPF do cliente, apenas o valor total recebido.

Contribuição ao INSS garante benefícios

Além do Imposto de Renda, profissionais do sexo podem contribuir como autônomas para o INSS. Essa contribuição é separada da obrigação tributária.

Ao pagar o INSS, a profissional garante acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Portanto, a regularização não envolve apenas impostos, mas também proteção social.

Falta de informação ainda gera problemas

Muitas pessoas desconhecem essas regras fiscais. Em diversos casos, a profissional só descobre a obrigação quando movimentações financeiras elevadas chamam a atenção do Fisco.

Por isso, manter a regularidade fiscal evita problemas futuros e assegura direitos previdenciários. A obrigação tributária não depende da profissão, mas sim do valor da renda declarada.